Djevojku vrijeđaju zbog jako malih grudi: "Dugo sam se sramila obući bikini"

Clara Dao cijeli život trpi uvrede zbog svog iznimno malog poprsja. Naime, ispričala je kako se često susreće s ružnim komentarima, te ju ljudi često nazivaju anoreksičnom, a govore joj i da bi se trebala udebljati jer ovako nije 'prava žena'. Nakon što ju je to godinama jako mučilo, naučila je zavoljeti svoje tijelo, te sada ponosno pokazuje svoju figuru u bikiniju, piše Mirror.

Kada je bila mlađa, zbog konstantnog vrijeđanja jedno je vrijeme bila sigurna u odluku da operira grudi i poveća ih, no na koncu je od toga odustala. Čak je i kupovala razne dodatke za debljanje u pokušaju da promijeni svoje tijelo, ali onda je shvatila da to jednostavno nema smisla.

- Sada kada se sjetim koliko sam patila zbog glupih komentara nepoznatih osoba, žao mi je što me to uopće diralo. Ljudi su imali tako glupe komentare, sjećam se da je jedan glasio: "kako ćeš s ovim grudima dojiti dijete?" - rekla je Clara.

Clara je skupila veliki broj pratitelja na društvenim mrežama, pa ih sada koristi kao platforme za educiranje drugih o ovom problemu, te potiče ljude da vole sebe bez obzira na izgled svog tijela.

- Čekala sam da mi se grudi pojave, ali nikako nisu dolazile. Dugo sam bila toliko drugačija da sam mislila da nešto nije u redu sa mnom. Svi dečki su me zvali "djevojka ravnih prsa" i dugo nisam niti imala dečka. Zadirkivali bi me kad sam nosila push up grudnjak, ali ako ne bih nosila grudnjak, onda bi me zadirkivali da sam ravna. Osjećala sam se kao da mi je nešto nedostajalo - objasnila je.

Kao tinejdžerica, nosila je vrećastu i široku odjeću kako bi sakrila svoju figuru, a dugo se nije htjela niti obući u bikini. Priznaje i da je imala toksičan odnos s društvenim mrežama kad je bila mlađa, jer je bila opsjednuta savršenim tijelom koje je htjela postići. Kada je navršila 18 godina, bila je odlučna u tome da poveća grudi, jer ih je njezina najbolja prijateljica tada operirala, pa je prešla s A košarice na D košaricu. Odustala je kada je shvatila da su rizici puno veći od koristi.

- To je za mene bila prekretnica, jer sam shvatila da ću morati naučiti voljeti svoje tijelo i bez operacija. Bio je to dug proces, ali sada sam napokon zadovoljna kako izgledam i ne bih mijenjala ništa na sebi - zaključila je Clara.

