Djevojka (29) se udala za 51 godinu starijeg muškarca: 'Naša ljubav je iskrena i prava'

Terzel Rasmus (29) iz Cape Towna u Južnoj Africi upoznala je 80-godišnjeg Wilsona Rasmusa 2016. godine na jednom događaju i ludo se zaljubila. Unatoč tome što suprug ima unuke njenih godina, kaže da je njihova ljubav iskrena i prava, kako piše Daily Mail.

Wilson je želio imati mlađu suprugu koja će ga čuvati u starosti, dok Terzel uživa u blagodatima suprugove mudrosti i životnog iskustva. Njezina majka i pokojni otac dali su svoje odobrenje, a zaljubljeni par vjenčao se sljedeće godine na maloj ceremoniji, a svjedokinja im je bila Wilsonova 56-godišnja kći.

- Wilson je doslovno ušetao u moj život. Upoznali smo se na plesu lokalnih novina, gdje sam bila novinarka, pa sam fotografirala događaj. Kad sam završila s radom, htjela sam uživati u plesu, a Wilson je prešao preko plesnog podija do mjesta na kojem sam sjedila i pitao može li sjediti pored mene. Primijetio je da sam sama i mislio je da se nas dvoje možemo družiti - ispričala je Terzel.

Terzel se odmah osjećala ugodno s Wilsonom, koji je 24 godine stariji od njezine majke, i rekla da među njima postoji neizmjerna iskra. Nakon razmjene brojeva, pozvala ga je na tiskovni događaj sljedeći dan, a zatim na kavu dan nakon toga. Od tada je njihova sudbina zapečaćena.

- Bili smo u vezi, a da to stvarno nismo službeno izjavili. Ovo je moja prva dugogodišnja veza i nikada nisam razmišljala o tome da budem u ozbiljnoj vezi dok nisam upoznala Wilsona. Tri mjeseca nakon što smo se upoznali, znala sam da se želim udati za njega - rekla je.

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

Umjesto da ih zastraši velika razlika u njihovim godinama, njih dvoje vjeruju da se međusobno nadopunjuju. - Wilsonovo iskustvo u životu uvelike pomaže - dodala je Terzel koja smatra da je zrela za svoje godine. - Kad mi je otac umro, suprug mi je mogao pomoći oko dogovora i voditi me u procesu onoga što se obično događa nakon smrti. Pomaže i davanjem savjeta o velikim odlukama u vezi moje budućnosti i mogu otići do njega i potražiti njegov savjet kad u nešto nisam sigurna. -

Jedini problem koji imaju u svom braku je što Terzel često mora svom suprugu objasniti kako tehnologija funkcionira. - Nikad o sebi nisam razmišljao kao o staroj osobi i to me održavalo zdravim i živahnim. Veza s Terzel također mi pomaže razmišljati i osjećati se na ovaj način. Oženiti mlađu osobu bolje je nego oženiti nekoga više ili manje mojih godina, jer ćemo oboje biti zajedno stari i to mi ne pomaže kao starijoj osobi. Sviđa mi se činjenica da će Terzel biti tu da me čuva u starosti - ispričao je Wilson.

Za razliku od mnogih drugih parova sa značajnim dobnim razlikama, njihove obitelj odmah su prihvatili njihovu vez. Reakcija na par kad su u javnosti bila je manje dobrodošla, jer ljudi često bulje i zamjenjuju ih za oca i kćer.

Za Terzel, jedna od prednosti razlike u njihovim godinama je to što ne mora glumiti maćehu. - Na moju sreću, Wilsonova djeca su odrasla, tako da ne moram imati posla s malom djecom, a njegovi unuci su manje-više mojih godina, pa to također nije nešto u što se moram jako uključiti. Ne planiramo imati vlastitu djecu; iako ako imamo sretnu nesreću, neka tako bude - ispričala je.

- Što se tiče seksa, Wilson je vrlo pažljiv ljubavnik i uvijek mi prija kad smo intimni. Mladići su obično vrlo sebični što se tiče dobrog seksualnog zdravlja i zahvalna sam što imam svog supruga. Volimo se jednako kao što i drugi vole svoje partnere, u tome nema ničeg odvratnog - zaključila je Terzel.

