VIDEO Dječak se žalio na bolove u uhu pa šokirao sve onime što su mu doktori iz njega izvadili

Odmor u Meksiku za malog Pedra, sina influencerice Kitzie Mitre, pretvorio se u pravu noćnu moru kada je u njegovom uhu završilo – živo morsko stvorenje. Dječak se igrao na plaži kada je odjednom osjetio nelagodu i požalio se majci da mu se "nešto miče u glavi". Prestrašena Kitzia odmah ga je odvela u obližnji zdravstveni centar, gdje su liječnici pincetom izvukli malenog zelenog raka koji se uvukao u uho. Iako je izgubio jednu nogu, rak je i dalje bio živ i pokušao pobjeći nakon vađenja.

Na snimci koju je Kitzia podijelila na društvenim mrežama – i koja je brzo postala viralna – vidi se uznemireni Pedro, još mokar i prekriven pijeskom, dok se čvrsto drži za majčinu ruku. "Novi strah je otključan", napisala je uz objavu, priznajući da je cijelo iskustvo bilo zastrašujuće.

Liječnici su potvrdili da dječakov sluh nije oštećen, no upozorili su da ovakvi slučajevi mogu biti rizični jer živa stvorenja u uhu mogu izazvati infekciju, bol pa čak i gubitak sluha. “Ako moram birati između sigurnosti mog sina i stvorenja, uvijek biram njegovo uho”, rekla je Kitzia nakon incidenta.

Stručnjaci savjetuju kupačima da budu posebno oprezni prilikom boravka na plaži i u plićaku, gdje sitni rakovi, školjke i pijesak lako mogu dospjeti u uši. Srećom, za Pedra je sve završilo bez posljedica – a njegova neobična zgoda poslužila je kao bizaran podsjetnik koliko more zna biti nepredvidivo.