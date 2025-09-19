Rođen je bez palčeva na obje ruke: 'Danas šokiram ljude što sve mogu postići bez njih'

Mnogi ljudi se rađaju s određenim tjelesnim ili zdravstvenim nedostacima, bilo da se radi o manjim fizičkim razlikama, genetskim stanjima ili kroničnim bolestima. Takvi izazovi oblikuju njihov život, ali često ne sprječavaju ljude da pronađu načine kako živjeti ispunjen i sposoban život. Mladić koji je rođen bez palčeva tvrdi da može obaviti bilo koji zadatak unatoč tome što mu nedostaju prsti i da ne bi ništa mijenjao. Isječci na kojima izvodi teške zadatke bez svojih najvećih prstiju postali su viralni na internetu.

"Ja sam živi primjer da palčevi nisu obavezni", rekao je 26-godišnji Qiaodi Aalbers o svom očiglednom invaliditetu koji je "pretvorio" u supermoć, prenosi New York Post. U jednom isječku s preko 6,7 milijuna pregleda, skromni učitelj engleskog jezika čak se našalio da može sve osim autostopirati. Rođen je u Kini, ali je posvojen kada je imao četiri mjeseca te je odveden u Nizozemsku, iako je tvrdio da se u toj europskoj zemlji nikada nije osjećao kao kod kuće. Osim toga, nedostatak palčeva u ranoj je dobi izazivao mu je osjećaj nesigurnosti.

Međutim, nakon transplantacije proveo je nekoliko godina putujući po Europi, što mu je pomoglo da stekne samopouzdanje. Danas je Aalbers uspio svoju slabost pretvoriti u snagu, a u jednom videu se našalio da su mu prsti toliko lijepi da je Bog odlučio zadržati dva za sebe. Kreator sadržaja u usponu redovito dijeli svoje podvige s osam prstiju, koje postiže bez proteza ili drugih prilagodbi, na TikToku gdje ima tisuće pratitelja.

Njegove vratolomije bez palčeva uključuju vrtnju vaze u rukama te otvaranje boce vode koristeći kažiprst i srednji prst. Aalbers može izvoditi zadatke koje njegovi vršnjaci s palčevima ne mogu, poput toga da cijelu ruku ugura u limenku Pringlesa. U drugom videu, u kojem je sa svojom djevojkom, TikToker tvrdi da ga ljudi ne trebaju žaliti jer se može otrgnuti iz zatvorskih lisica te da može dobiti 20 posto popusta na manikuru.

Gledatelji su pohvalili Aalbersov stav i njegove "vratolomije". "Zavidim ti na dominaciji nad Pringles limenkom", napisao je jedan korisnik. "Palac gore za tebe", našalio se drugi. "Kako onda sviraš gitaru?", upitao je jedan gledatelj, na što je Aalbers odgovorio da je ne svira. "On još uvijek može nekome pokazati srednji prst, a zar to nije najvažnije?", našalio se korisnik.

S druge strane, priznao je da povremeno može biti frustrirajuće što mu nedostaju najveći prsti dok je na kameri demonstrirao mukotrpan proces odvezivanja vrpce na poklonu. U drugom videu priznao je i da upoznavanje novih ljudi može izazvati tjeskobu jer ne zna kako će reagirati na činjenicu da nema palčeva.

Unatoč tim ograničenjima, Aalbers je u jednom videu rekao da bi, ako bi mu netko dao deset prstiju, opet odabrao život bez palčeva jer je na njega navikao. "Ako bih se sutra probudio s palčevima, ne bih ih zadržao", izjavio je 26-godišnjak te je usporedio iznenadnu prisutnost svih prstiju s ponovnim učenjem hodanja. "Proveo sam 26 godina navikavajući se na život bez palčeva, neću provesti sljedećih 26 da bih se naviknuo na život s palčevima"; zaključio je.