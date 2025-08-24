Muškarci s ovom karakteristikom na tijelu imaju veću vjerojatnost da će oboljeti od raka

Vodeći britanski liječnik upozorio je da povećane grudi kod muškaraca – poznate kao ginekomastija – mogu biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući rak testisa, rak dojke ili bolesti jetre. Ginekomastija nastaje kada dječaci ili muškarci razviju uvećano tkivo dojke, što može izazvati i bolne ili otečene bradavice. Iako NHS navodi da je stanje često bezopasno i ne zahtijeva uvijek liječenje, ponekad ukazuje na ozbiljne poremećaje poput bolesti bubrega, problema sa štitnjačom ili ciroze jetre, piše Daily Mail.

U videu objavljenom na TikToku, koji je pregledan više od 228.000 puta, dr. Surak Kukadia – poznat kao dr. Sooj – istaknuo je da ovaj simptom ne treba olako shvatiti. “To je vrlo važan znak jer može upućivati na različite bolesti – od problema s jetrom, raka testisa, pa čak i raka dojke. Da, i muškarci mogu oboljeti od raka dojke. Ako primijetite kvržicu ili izbočinu na prsima, odmah potražite pregled”, poručio je liječnik.

On dodaje da liječnici u takvim slučajevima rade detaljnu anamnezu, pregled i dodatne pretrage poput krvnih i hormonskih testova. Nakon objave videa, mnogi su muškarci u komentarima podijelili vlastita iskustva. Jedan korisnik napisao je: “Dijagnosticiran mi je rak testisa 2022. godine i morao sam na operaciju uklanjanja testisa. Nažalost, bolest se već proširila na limfne čvorove i prošao sam dodatne operacije”. Drugi je dodao: “Hvala što širite svijest. Mnogi muškarci zaborave redovito provjeravati ima li kvržica, a to može spasiti život”.

Porast raka među mladima

Rak testisa je najčešći rak kod mlađih muškaraca, no ako se otkrije na vrijeme, stope preživljavanja su visoke – više od 90% oboljelih živi najmanje pet godina nakon dijagnoze. Ipak, kasno otkriveni slučajevi imaju znatno lošije prognoze. Simptomi uključuju:

kvržicu ili oteklinu na testisu

povećanje testisa

bol ili osjećaj težine u skrotumu

tvrdoću u tkivu testisa

Rak dojke kod muškaraca je rijedak, ali svake godine odnese sve više života. Upozoravajući znakovi su kvržica u prsima ili pazuhu, iscjedak iz bradavice (ponekad krvav), čirevi ili promjene oblika bradavice.

Osim raka, ginekomastija može biti i znak bolesti jetre, a problem sve češće pogađa mlađe odrasle i čak djecu. Procjenjuje se da svaka peta osoba ima određeni oblik bolesti jetre, a 80% njih toga nije ni svjesno jer simptomi često izostaju. Mogući znakovi bolesti jetre uključuju:

kronični umor i slabost

gubitak apetita i težine

smanjen libido

mučninu i povraćanje

svrbež kože

žuticu (žućkasta koža i bjeloočnice)

Glavna poruka stručnjaka: ako primijetite neuobičajene promjene na tijelu – od povećanih grudi, kvržica ili žutice – nemojte čekati. Pravovremeni pregled može spasiti život.