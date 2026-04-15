Dječak (10) tijekom šetnje plažom pronašao bocu s porukom: 'Traži se tajanstveni Jack'

Olujno nevrijeme koje je nedavno dana pogodilo istočnu obalu novozelandskog poluotoka Coromandel jednom je desetogodišnjaku donijelo otkriće kakvo se obično viđa samo u filmovima. Dječak Kaea na plaži je, među stvarima koje je more izbacilo nakon velikih valova i nevremena, pronašao poruku u boci, piše People.

Kako prenose mediji, njegova 48-godišnja majka Neisha Rhind prošloga je tjedna sa sinom otišla na Ocean Beach u Tairui, na istočnoj obali Novog Zelanda, nakon što je to područje pogodilo snažno nevrijeme povezano s ciklonom Vaianu. Budući da se zbog upozorenja ranije nisu približavali obali, odlučili su provjeriti koliko je štete i nereda more ostavilo iza sebe. Upravo tada dječak je među nanosima uz liniju plime primijetio neobičan predmet. Na prvi pogled učinilo mu se da je riječ o komadu betona, no kada ga je podigao, shvatio je da drži bocu Jack Daniel’sa obraslu školjkama. Zaintrigirani prizorom, majka i sin bocu su ponijeli kući, pazeći da što bolje očuvaju njezino izvorno stanje.

Kod kuće ih je čekalo još veće iznenađenje. U unutrašnjosti boce pronašli su papirnatu poruku s nagorjelim rubovima, pričvršćenu na končić koji je bio zalijepljen za unutarnju stranu čepa. Dio teksta bio je razmazan i teško čitljiv, no na poruci se ipak moglo razabrati: 'Bok, moje ime je Jack.'

Iako su pojedini važni detalji ostali nečitki, iz poruke je bilo jasno da je u bocu stavljena još 17. veljače 2002. godine, dakle prije više od dva desetljeća. Na kraju je autor, koliko se moglo iščitati, napisao nešto u smislu da se onaj tko pronađe poruku javi njemu, Jacku, no ostatak teksta ostao je zamrljan i nejasan.

Zaintrigirana neobičnim otkrićem, Neisha Rhind fotografiju boce i poruke objavila je na lokalnoj stranici na društvenim mrežama u nadi da će možda saznati tko je autor i odakle je poruka stigla. Za sada misterij nije riješen, a nepoznato je i tko je poruku napisao i kako je završila u moru. Majka pritom sumnja da iza svega nije stajalo samo dijete jer je poruka bila pričvršćena na način koji je vjerojatno zahtijevao pomoć odrasle osobe.

Cijeloj priči dodatnu filmsku notu dao je i jedan detalj od večer ranije. Naime, majka i sin upravo su dan prije odlaska na plažu gledali film Brodolom života s Tomom Hanksom. Zbog toga je mali Kaea, kaže njegova majka, u prvi mah pomislio da je možda riječ o pozivu u pomoć nekoga tko je zapeo na udaljenom otoku. Za dječaka pustolovnog duha to je bilo otkriće za pamćenje, a za sve ostale još jedna priča koja pokazuje da more ponekad doista izbaci prizore kao iz filma. I dok identitet tajanstvenog Jacka i dalje ostaje nepoznat, boca s porukom već je osvojila pažnju javnosti.