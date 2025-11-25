Godinama u more baca boce s porukama, a sada je joj je stigao odgovor koji ju je šokirao

Romantične geste ponekad mogu djelovati kao da su ispale iz nekog starinskog filma, a podrazumijevaju bukete ruža, ljubavna pisma, poruke u boci bačene u more s nadom da će ih jednom pronaći ona prava osoba'. No, u stvarnosti takvi pokušaji često završe mnogo prizemnije nego što bismo očekivali. Umjesto filmskog scenarija, ono što dobivamo može biti podsjetnik na to koliko se vremena promijenila, ali i koliko su ljudi sve osjetljiviji na teme poput zaštite okoliša. Upravo to je na vlastitoj koži doživjela jedna Britanka koja godinama traži romantiku porukama u boci, piše People.

Britanka Lorraine Forbes (58) iz East Sussexa već godinama u more baca boce s porukama, nadajući se da će joj jednoga dana donijeti romantičnu vezu, pišu britanski mediji. Povremeno je dobivala odgovore, no nedavno ju je dočekalo neugodno iznenađenje: u poštanski sandučić stigla joj je kutija puna kamenja i ljutita poruka. Na papiriću je pisalo: 'Molim vas, prestanite bacati smeće u more. Završava u Pevensey Bayu ili Normans Bayu dan kasnije. Lijep pozdrav, sakupljač smeća.'

Lorraine je ispričala kako ju je takva reakcija pogodila, tim više što je preuzimanje paketa morala platiti oko 9,20 dolara. 'Poruke šaljem već godinama. Oni koji mi odgovore rijetko žele upoznavanje, uglavnom mi samo napišu gdje su bocu pronašli', rekla je, dodavši da joj se javilo i nekoliko ljudi iz Francuske i Nizozemske. 'Samo sam htjela malo romantike. To mi je oduvijek bio hobi. Staromodan, znam, ali meni drag', priznala je.

Forbes je pojasnila i da koristi plastične, a ne staklene boce kako se ne bi razbile u moru, pa ju je dodatno pogodilo što je netko njezin potez nazvao 'smećem'. Odgovor je nazvala kukavičkim jer pošiljatelj nije ostavio ime ni adresu. 'Da jest, tražila bih da mi vrati tih 9,20 dolara koje sam morala platiti za paket', rekla je uz gorak osmijeh.

Nije joj, kaže, prvi put da je upozorena zbog svojih poruka u boci, koje ponekad baca i u većem broju odjednom. 'U luci Eastbourne već su mi prigovorili što bacam boce u vodu, stalno me pokušavaju zaustaviti', ispričala je. Nakon posljednje neugodnosti počela je ozbiljnije razmišljati o tome da potpuno odustane od svog neobičnog hobija. 'Vjerojatno neću nastaviti. Shvatila sam da bi služba za zaštitu okoliša mogla pronaći moje poruke s imenom i adresom i da bih mogla imati problema sa zakonom', priznala je.