Dizajner interijera otkrio 5 stvari koje nikada ne bi imao u svom domu: 'Kvare atmosferu i izgled prostora'

Britanski dizajner interijera Nicolas Fairford podijelio je listu pet predmeta koje nikada ne želi imati u svom domu jer, kako kaže, “kvare atmosferu i izgled prostora”. Fairford, koji se proslavio na YouTubeu i društvenim mrežama, tvrdi da mu je cilj ljudima pomoći da stvaraju ugodnije i estetski skladnije domove.

Televizor: Prva stvar koju smatra potpuno nepotrebnom je televizor. Fairford objašnjava da ga nema još otkako je kao tinejdžer napustio roditeljski dom. “Smeta mi što cijeli raspored namještaja u većini dnevnih soba gravitira prema toj velikoj crnoj kutiji. Nikada nisam poželio imati televizor jer mi narušava protok prostora. Ako baš nešto želim pogledati, koristim laptop”, kaže on.

Mikrovalna pećnica: Ni kuhinja nije pošteđena njegovih pravila – ondje je “na crnoj listi” mikrovalna. “Za mene je to još jedna ogromna metalna kutija koja zauzima dragocjeni prostor. Kuham svaki dan i iskreno, nikada mi nije bila potrebna”.

Sušila za rublje u dnevnom boravku: Treći predmet na njegovoj listi su sušila za rublje postavljeni po kući. Smatra da kvare svaku estetski uređenu sobu. Njegovo rješenje je praktično: rublje suši u posebnoj prostoriji čija su vrata uvijek zatvorena, a posteljinu šalje u praonicu, što ga tjedno košta oko 12 funti (14 eura).

Jaka stropna rasvjeta: Četvrti “ubojica ugođaja” je jaka, centralna rasvjeta. “Možete imati najljepši interijer, ali ako ga obasja jaka svjetlost s plafona, atmosfera nestaje. Osim toga, ljudi izgledaju lošije pod takvim svjetlom”. Umjesto toga, preporučuje korištenje više manjih lampi koje stvaraju tople, intimne kutke svjetlosti.

Neupaljene dekorativne svijeće: Na posljednjem mjestu nalaze se ukrasne svijeće koje samo skupljaju prašinu. “One izgledaju mrtvo i beskorisno ako se nikada ne zapale. Bolje ih je upaliti barem jednom, jer i kada se ugase – prostor izgleda autentičnije i življe”.

Njegovi stavovi izazvali su brojne komentare. Dok su se neki složili i dodali vlastite “ubojice atmosfere”, drugi su ga podsjetili da život u obiteljskom domu izgleda drukčije. “S troje djece jednostavno morate imati televizor i rublje koje se suši na vidljivim mjestima”, napisala je jedna korisnica.