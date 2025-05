Dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva pa otkrila simptom koji je ignorirala čak deset godina

Mnogi od nas s vremena na vrijeme pretražuju simptome na internetu, uvjereni da se iza svake tegobe krije najgore. No, jednako često dogodi se i suprotno – zanemarimo ono što djeluje blago, pod uvjerenjem da je riječ o nečemu bezazlenom, osobito ako se inače osjećamo dobro.

To se dogodilo i Crystal, ženi kojoj je 2022. godine dijagnosticiran rak debelog crijeva – gotovo deset godina nakon što je prvi put primijetila jedan od simptoma. U razgovoru za The Patient Story, podijelila je svoju priču, rekavši da su se prvi simptomi pojavili još 2012. godine. Tada je primijetila krv u stolici, ali ju je to zabrinulo tek privremeno.

“Bilo bi par dana pa nestane. Kad bih guglala simptome, iskočilo bi sve i svašta – od hemoroida do raka. Uvijek sam zaključila da je nešto bezopasno. Mislila sam, nema šanse da je rak”, prisjetila se.

Svaki put kad bi se simptom povukao, prestala bi o njemu razmišljati. Čak i kad joj je liječnik predložio kolonoskopiju, nije ju obavila jer joj je od pripreme za pregled pozlilo. Nije zakazala novi termin – i nastavila je ignorirati problem.

S godinama su se simptomi povremeno vraćali, ali nikada toliko intenzivno da bi potaknuli ozbiljnu reakciju. No 2022. počela je osjećati snažne bolove u donjem dijelu trbuha. U prvi mah, mislila je da su slični menstrualnim bolovima, samo jači. Čak je otišla na hitnu pomoć, ali kad je bol splasnula, vratila se kući.

Ubrzo su uslijedile učestale infekcije mokraćnog sustava. Mokraća je imala jak i neugodan miris, a antibiotici su djelovali samo privremeno – infekcije bi se vraćale svaka dva do tri tjedna.

Kad terapija više nije imala učinka, odlučila je napraviti CT. Pretraga je pokazala abnormalnost koja je zahtijevala daljnja ispitivanja. Ubrzo nakon toga, dijagnoza je potvrđena – rak debelog crijeva. Bolest je bila uznapredovala, a tumor je pritiskao mjehur.

Nakon dijagnoze, Crystal je prošla kroz zahtjevan tretman – nekoliko operacija, kemoterapiju i na kraju uklanjanje mokraćnog mjehura. Iako je put bio težak, ističe da joj je najveća podrška bila blizina ljudi koji su je voljeli i nisu odustajali od nje. “Ne bih prošla kroz sve to da nisam dopustila ljudima da budu uz mene”, rekla je.

