Dečko ju je prevario s drugim muškarcem: ‘Osjetila sam olakšanje kada mi je priznao'

Maitlyn Walrich (23) ispričala je da joj je "laknulo" kad je saznala da ju je njezin dečko prevario s muškarcem. Tvrdi da se prvo osjećala kao da će poludjeti sumnjajući da nešto skriva od nje. Rekla je da je mjesecima sumnjala na svog tadašnjeg dečka, ali koliko god je pokušavala ignorirati svoj instinkt, sumnje su joj se uvlačile u snove, piše NY Post.

"Moja prva reakcija kad sam saznala da je varao bilo je olakšanje. Kada sam mu konačno odlučila vjerovati i odbaciti svoje sumnje, pitala sam ga posljednji put je li me ikada prevario, a on je rekao 'ne', ali nekoliko sati kasnije poslao mi je dugu poruku u kojoj je sve priznao", rekla je Maitlyn, koja nije otkrila ime svog bivšeg dečka.

"Krivnja ga je počela izjedati", nastavila je. “Osjećala sam se kao da mi je pao teret s ramena i zahvalila sam mu na tome." Maitlyn je objavila TikTok na svom korisničkom računu, objašnjavajući svojim 22.000 pratitelja kako je postupila s tim vijestima. Rekla je da se "osjećala manje ludo" nakon što joj je priznao da ju je varao dok je bio pijan na početku njihove veze. Navodno je to skrivao od nje oko šest mjeseci. “Moj instinkt o tom čovjeku rekao mi je točno tko je on, ali nisam slušala jer mi je on rekao drugačije. Osjećao je da je to ogromna pogreška i želio ju je popraviti. Kasnije je rekao da je zapravo biseksualac, što mi uopće nije smetalo jer sam i ja biseksualka. Međutim, voljela bih da se osjećao dovoljno ugodno da to ranije podijeli sa mnom.”

Par se na kraju pomirio i pokušao ostaviti nevjeru iza sebe, no nakon nekoliko tjedana, ipak su prekinuli. "Odlučila sam otići prije nego što sam počela iskaljivati ​​svoj bijes na njemu", priznala je Maitlyn. “Iako je varao, nitko ne zaslužuje biti u vezi u kojoj mu partner 'nabija na nos' nešto što je učinjeno i preko čega su navodno prešli”, dodala je. Kad je podijelila vijest s prijateljima i obitelji, svi su odgovorili da su očekivali tako nešto.

Traumatično iskustvo ostavilo je kod Maitlyn sumnje. “Mučim se puno više nego prije s izlascima jer su riječi ovog čovjeka bile tako iskrene i nevine, ali njegova djela nisu. Rekla bih da je on bio najbolja veza koju sam sveukupno iskusila, osim što me prevario, pa kad čujem druge ljude kako govore iste stvari kao on, postanem malo nervozna", priznala je.

'Ljudi govore da naša ljubav nije 'prava' samo zato što je supruga zgodnija od mene'