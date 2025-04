Danas obilježavamo Denim Day: Šokantna sudska presuda pokrenula je globalni pokret protiv okrivljavanja žrtava

Danas, 30. travnja, obilježava se Denim Day, dan kada se nošenjem trapera šalje snažna poruka protiv destruktivnih stavova i mitova koji okružuju seksualno nasilje. Inicijativa, koja je prerasla u globalni pokret, podsjeća nas da odjeća nikada nije pozivnica niti izgovor za silovanje te da odgovornost uvijek leži isključivo na počinitelju.

Nošenjem traperica na ovaj dan, pojedinci, zajednice, tvrtke i dužnosnici čine društvenu izjavu svojim modnim odabirom, protestirajući protiv pogrešnih shvaćanja i okrivljavanja žrtava. Cilj je podići svijest, educirati javnost i pružiti podršku preživjelima, naglašavajući da za seksualno nasilje nema opravdanja. Ovaj dan dio je Mjeseca svjesnosti o seksualnom nasilju, koji se obilježava tijekom travnja.

Sve je počelo tragičnim događajem u Italiji 1992. godine. Osamnaestogodišnja djevojka bila je na svojem prvom satu vožnje u autoškoli kada ju je njezin 45-godišnji instruktor vožnje odveo na izoliranu cestu. Tamo ju je izvukao iz automobila, nasilno joj skinuo traperice i silovao je, zaprijetivši joj smrću ako ikome kaže. Unatoč prijetnji, djevojka je istu večer sve ispričala roditeljima koji su joj pružili podršku i pomogli joj da podigne tužbu. Počinitelj je uhićen, procesuiran i na kraju osuđen za silovanje te poslan u zatvor. Činilo se da je pravda, barem djelomično, zadovoljena, no priča je dobila šokantan preokret nekoliko godina kasnije.

Godine 1998., nakon što je osuđeni instruktor uložio žalbu tvrdeći da je spolni odnos bio konsenzualan, slučaj je dospio do talijanskog Vrhovnog suda (Corte di Cassazione). Sud je donio presudu koja je zaprepastila Italiju i svijet – poništio je osuđujuću presudu i oslobodio počinitelja. U obrazloženju odluke, suci su naveli da je žrtva nosila vrlo uske traperice te da ih je stoga morala aktivno pomoći skinuti svom napadaču.

Prema mišljenju suda, taj čin "pomaganja" pri skidanju odjeće implicirao je pristanak, čime silovanje, po njihovoj logici, postaje konsenzualni spolni odnos. Ova skandalozna argumentacija postala je poznata kao "traper alibi" ("jeans alibi") i izazvala je bijes i nevjericu.

Odluka talijanskog Vrhovnog suda izazvala je lavinu reakcija. Već sljedećeg dana, ogorčene presudom, žene u talijanskom parlamentu došle su na posao odjevene u traperice, prosvjedujući na stepenicama suda i držeći natpise "Jeans: An Alibi for Rape" (Traperice: Alibi za silovanje). Njihov čin solidarnosti sa žrtvom brzo je privukao pažnju međunarodnih medija.

Inspirirani talijanskim prosvjedom, članovi kalifornijskog Senata i Skupštine u SAD-u učinili su isto na stepenicama Kapitola u Sacramentu. Vidjevši medijsko izvještavanje, Patti Occhiuzzo Giggans, izvršna direktorica organizacije Peace Over Violence iz Los Angelesa (tada poznate kao Los Angeles Commission on Assaults Against Women), shvatila je da bi svi trebali nositi traperice kao znak prosvjeda protiv mitova o silovanju. Tako je rođen Denim Day, koji je prvi put obilježen u Los Angelesu u travnju 1999. godine i od tada se održava svake godine.

Globalni pokret i promjene

Ono što je započelo kao lokalni događaj u Los Angelesu ubrzo je preraslo u najdugovječniju kampanju prevencije seksualnog nasilja i edukacije u povijesti. Denim Day postao je međunarodni pokret u kojem, prema podacima organizacije Peace Over Violence, sudjeluje više od 12 milijuna ljudi u preko 100 zemalja diljem svijeta. Od 2011. godine, najmanje 20 američkih saveznih država službeno priznaje Denim Day.

Kampanja je dobila i podršku poznatih osoba te sponzora, poput globalnog brenda GUESS?, koji je od 2014. službeni modni sponzor, a glazbenici Aloe Blacc i Maya Jupiter postali su glasnogovornici kampanje. Važno je napomenuti da je talijanski Vrhovni sud 2008. godine konačno preinačio svoju sramotnu presudu iz 1998., čime "traper alibi" više ne postoji kao valjana obrana od optužbe za silovanje u talijanskom pravnom sustavu.

Denim Day u Hrvatskoj

I Hrvatska se pridružila obilježavanju Denim Daya. Ove godine, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru nose traperice u znak podrške, a u Saboru se održava i okrugli stol pod nazivom "Glasno NE seksualnom nasilju - Traperom protiv predrasuda". Javnost se poziva da se uključi nošenjem trapera jasno poručujući da odjeća nije pristanak i da žrtva nikada nije kriva.

30.04.2025., Zagreb - Uoci obiljezavanja Medjunarodnog dana borbe protiv okrivljavanja zrtava seksualnog nasilja (Denim Day) potpredsjednica Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac u suradnji s Odborom za ravnopravnost spolova, Zenskom sobom i magazinom Story organizirala je u Saboru okrugli stol pod nazivom „Glasno NE seksualnom nasilju: Traperom protiv predrasuda".