Čula je neobične zvukove iz svog stropa pa se iznenadila kad je otkrila o čemu se radi

Što biste učinili da ste sami kod kuće i iznenada začujete čudne zvukove koji dopiru iz zidova i stropa? Upravo to se dogodilo jednoj ženi koja je 16. kolovoza počela dokumentirati neobično iskustvo na TikToku. Korisnica @_martymcflyjr podijelila je video u kojem se vidi ventilacijski otvor na stropu, a ispod njega njezina mačka – i sama zaintrigirana misterioznim mijaukanjem.

“Čujem mijaukanje iz stropa”, napisala je u opisu. Ubrzo nakon toga, snimila je trenutak kada je mijaukanje popratio tresak, nakon čega se zvuk preselio u zid. Kako je mijaukanje postajalo sve glasnije, žena je odlučila istražiti. Rastavila je dio zida i, kako bi izmamila životinju, čak je koristila pomfrit kao mamac. Kada je napokon otvorila rupu, ugledala je krznenu glavicu – a ubrzo zatim i drugu. Ispostavilo se da su dva nestašna mačića pronašla put u njezine zidove.

Foto: @_martymcflyjr/TikTok

Bez njihove majke na vidiku, žena je odmah uzela mačiće i počela se brinuti o njima, dajući im hranu i vodu. Kasniji video prikazuje ih kako se razigrano druže, potpuno nesvjesni drame koju su izazvali. Potraga za majkom nastavila se. U komentarima je otkrila da je pronađena, ali da “ne želi biti uhvaćena”.

Objava je ubrzo postala viralna, a komentari su se nizali. Mnogi korisnici našalili su se na račun popularnog izraza “sustav distribucije mačaka”, koji opisuje slučajne susrete s lutalicama koje na kraju postanu kućni ljubimci. “Sustav mora da je neispravan – trebao je ostaviti mačke pred vratima, a ne unutar zidova”, našalio se jedan gledatelj.

@_martymcflyjr they’re fine , we haven’t made an updated video because we think we may have found momma cat . ♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Drugi su podijelili vlastita iskustva s pronalaskom mačića na neobičnim mjestima – od tavana pa sve do prostora između cigle i suhozida. Na pitanje planira li zadržati mačiće, žena je iskreno odgovorila: “Mislim da ne mogu”. Ipak, nastavila je objavljivati preslatke trenutke s njima, dok razmišlja o njihovoj budućnosti.