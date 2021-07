Često se s godišnjeg vratite umorni? Evo kako se sto posto odmoriti i napuniti dobrom energijom

Sigurno ste se barem jednom našli u situaciji da ste se s godišnjeg odmora vratili umorni. To se vrlo vjerojatno dogodilo jer se niste opustili do kraja i zaboravili na posao, već vam je stalno negdje u podsvijesti bilo radno mjesto, povremeno ste provjerili i e-mailove, čuli se s kolegom... Možda se čine kao sitnice, ali upravo te stvari vas koče u punjenju baterija i odmaranju.



Sjetite se da je odmor nevjerojatno bitan, pomaže u prevenciji tjelesnih i mentalnih bolesti, ali i u uspostavljanju kvalitetnog života, pozitivnog razmišljanja i u konačnici dovodi do sreće.



Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da stres uzrokovan poslom može dovesti do zdravstvenih problema poput nesanice, bolesti srca, visokog krvnog tlaka, glavobolje... Dakle, kada je u pitanju godišnji odmor, nemojte misliti da je to samo izležavanje i spavanje - svojem tijelu i umu pružate opuštanje, a ono vam vraća u obliku visoke razine energije i dobrim raspoloženjem.

Također, nemojte osjećati pritisak da na odmoru morate biti aktivni i da morate stalno nešto obilaziti. Odaberite destinacije na kojima možete samo jednostavno uživati u prirodi, pogledima, glazbi i dobroj hrani. Ljepota stvara vedrinu, ublažava stres i tako vam pomaže da se smirite i isključite.



Odaberite ljude s kojima se osjećate ugodno i pred kojima možete biti svoji. Nekoga tko razumije kada vam treba malo tišine i odmora.



Uživajte u trenutku, naučite nešto novo i radite isključivo stvari koje vas čine pozitivnima.



Za kraj ono najvažnije - isključite se s posla. On vas ionako čeka kada se vratite, pa posvetite tih tjedan, dva sebi, obitelji, partneru i uživanju, prenosi savjete stručnjaka Vogue.

