Ako primijetite da osoba radi ovo u kupovini, potražite pomoć: Može biti znak demencije

Iako se često povezuje s godinama, demencija nije normalan dio starenja. Različite vrste demencije, poput Alzheimerove bolesti, mogu uzrokovati ozbiljne promjene u mozgu, što dovodi do postupnog gubitka kognitivnih funkcija. Demencija je sindrom ili skupina simptoma povezanih s neprekidnim propadanjem mozga. To dovodi do znakova upozorenja kao što su gubitak pamćenja, promjene u ponašanju i problemi s govorom i jezikom.

Prema stručnjacima iz Društva za Alzheimerovu bolest, to također može uzrokovati pogrešne percepcije i pogrešne identifikacije. To znači da pogođena osoba vidi jednu stvar kao nešto drugo ili osobu kao nekog drugog, piše Express. Postoji niz razloga zašto se to može dogoditi. "Osoba s demencijom također može imati 'vizuospacijalne poteškoće', kada mozak ima problema s obradom informacija o 3D objektima. To može utjecati na prostornu svijest osobe ili sposobnost procjene udaljenosti. Osobe mogu imati poteškoće u korištenju stepenica, parkiranju automobila ili prepoznavanju objekata", objasnili su iz Društva.

Pogrešne percepcije i pogrešne identifikacije također se povećavaju s godinama jer se vid može pogoršati kako starite. To može dovesti do nekoliko problema prilikom kupovine. Društvo je objasnilo da neki ljudi s demencijom mogu pokušati koristiti autobusnu kartu kao karticu za plaćanje ili ne koristiti prave kovanice za plaćanje nečega. "Neke pogrešne percepcije i pogrešne identifikacije mogu navesti osobu s demencijom da pogriješi u načinu na koji koristi predmet", objasnila je dobrotvorna organizacija na svojoj web stranici.

Nacionalna zdravstvena služba objasnila je da je zbunjivanje oko ispravnog sitniša prilikom kupnje potencijalni simptom demencije.

Ako primijetite da netko pokazuje ove simptome, dobrotvorna udruga podijelila je kako im najbolje pomoći. "Osoba s demencijom koja krivo percipira ili identificira stvari može se osjećati nesigurno u vezi svoje okoline, te se osjećati manje samouvjereno i neovisno", objasnili su iz Društva.

Dodali si su da osobu možete podržati tako što ćete je umirite kada napravi pogrešku i izgraditi njezino povjerenje i spremnost da ide na nova mjesta. "Ako ne primijete da prave pogreške, to može značiti da im nedostaje uvida u svoju demenciju. Mogu postati iritirani ili lakše frustrirani ako im ukažete na pogreške", objasnili su. Također, poznato okruženje može biti od pomoći osobi koja krivo percipira ili se pogrešno identificira.

"To je zato što se mogu više oslanjati na pamćenje i naviku nego na percepciju da bi se sigurno kretali oko svoje kuće. Pokušajte ne premještati namještaj ili mijenjati mjesto držanja stvari jer im to može otežati povezivanje sa svojim prostorom", predložili su iz Društva. Ostali znakovi demencije na koje treba obratiti pozornost uključuju gubitak pamćenja, poteškoće s koncentracijom, osoba se muči pratiti razgovor ili pronaći pravu riječ, može biti zbunjena oko oko vremena i mjesta te mijenjati raspoloženja.