Pazite što im nudite: Ove namirnice s blagdanskog stola mogu biti otrovne za ljubimce
Iako nam se čini sasvim prirodnim dijeliti hranu sa svojim ljubimcima, važno je imati na umu da nisu sve namirnice koje mi svakodnevno konzumiramo sigurne za njih. Naši su organizmi vrlo različiti, pa ono što je ljudima potpuno bezopasno, pa čak i zdravo, kod pasa i mačaka može izazvati niz problema: od blagih probavnih smetnji do ozbiljnih trovanja. Ponekad je dovoljno tek mali zalogaj da izazove reakciju, a opasnost se često skriva u namirnicama koje ni ne bismo posumnjali da su štetne. Zato ove namirnice držite podalje od svog ljubimca tijekom blagdana, piše Mirror.
Čokolada: Čokolada sadrži teobromin, kemikaliju koju psi presporo obrađuju, što dovodi do nakupljanja toksina u njihovom sustavu. Gutanje može uzrokovati teške simptome, od povraćanja i proljeva do opasnih napadaja, pa čak i smrti, pri čemu tamnija čokolada predstavlja najveći rizik.
Grožđe i suho voće: Grožđe i suho voće nalaze se u mnogim blagdanskim jelima. Grožđe, grožđice i ribiz izuzetno su otrovni za pse. Čak i vrlo mala količina ovih plodova može izazvati akutno zatajenje bubrega, što može biti kobno za vašeg ljubimca.
Ksilitol: Vlasnici pasa moraju biti izuzetno oprezni u vezi sa ksilitolom, poznatijim i kao brezin šećer, uobičajenim umjetnim sladilom koje se često nalazi u pecivima i slatkišima bez šećera. Ksilitol je vrlo toksičan za pse jer uzrokuje nagli i potencijalno smrtonosan pad šećera u krvi, poznat kao hipoglikemija, i može dovesti do zatajenja jetre.
Plavi sir: Ovaj sir je opasan za pse jer sadrži gljivicu koja proizvodi neurotoksin nazvan rokfortin C. Konzumacija može dovesti do ozbiljnih problema poput povraćanja, proljeva, tremora, pa čak i napadaja kod osjetljivih životinja.
Avokado: Svi dijelovi avokada: kora, meso i koštica, sadrže fungicidni toksin nazvan persin koji može uzrokovati povraćanje i proljev kod pasa. Nadalje, visok sadržaj masti predstavlja rizik od ozbiljnog pankreatitisa, a velika koštica predstavlja značajnu opasnost od gušenja ili začepljenja.
Češnjak, luk i poriluk: Članovi porodice Allium toksični su za pse bez obzira konzumiraju li se sirovi ili kuhani. Gutanje može oštetiti crvene krvne stanice psa, uzrokujući simptome poput povraćanja i letargije, te potencijalno dovesti do anemije nakon nekoliko dana.