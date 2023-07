Borovnice: Bobice čudesnih moći

Opravdano im se pripisuje epitet bobičastog voća najveće nutritivne gustoće. Iznimno su bogat izvor vitamina i minerala među kojima su kalij, vitamini C, B6 i K. No ono zbog čega se borovnice smatraju iznimno zdravim voćem jest flavonoid antocijanin koji im ujedno daje boju. Držite li ih u hladnjaku, najprije ih operite, a zatim ih osušite papirnatim ručnicima. Takve, na hladnom, mogu stajati do tjedan dana. Da nam postanu dostupne tijekom cijele godine, zaslužni su znanstvenici Elizabeth Coleman White i dr. Frederick V. Coville, koji su omogućili da se počnu uzgajati, što nije bilo moguće sve do početka 20. stoljeća.

Prema istraživanjima, jedna šaka borovnica dnevno poboljšava rad mozga, srca, podmlađuje tijelo, a još je niz blagodati koje ovo voće daje. Plod je to koji pruža bezbroj načina za konzumaciju – pojedite ga svježeg ili ga zamrznite, napravite od njega smoothie, frape, jogurt, puding, džem, knedle i druge raznolike deserte, poput popularnih palačinki s borovnicama. Evo recepata...

Američke palačinke s borovnicama

Sastojci:

140 g glatkog brašna

2 žlice šećera

1 prašak za pecivo

1 jaje

2,5 dl mlijeka

50 g maslaca

prstohvat soli

1 šalica svježih borovnica

Priprema:

Svi suhi sastojci pomiješaju se u jednoj zdjeli, a u drugoj se umute jaja, rastopljeni maslac i mlijeko. Zatim se te dvije smjese povežu. Može se peći u pekaču američkih palačinki ili u zagrijanoj tavi manjeg promjera. Borovnice se poslože po palačinki oko pola minute nakon što se izlije smjesa. Poslije dvije do tri minute pečenja s jedne strane, palačinka se okrene i peče još oko minutu. Mogu se poslužiti s borovnicama, preliti medom, sirupom, posipati šećerom u prahu... Želimo li ih jesti na američki način, trebamo ih poslagati na visoku hrpu, preliti sirupom i dodatnim voćem...

Chia puding s borovnicama

Sastojci:

1 šalica svježih ili smrznutih borovnica

200 ml mlijeka

2 žlice javorovog sirupa

1 prstohvata soli

8 žlica chia sjemenki

Priprema:

Pomiješati mlijeko, borovnice, sirup i sol u blenderu dok se dobro ne sjedine (ako miješamo dulje, smjesa će biti glađa). Staviti chia sjemenke u staklenku ili veću čašu, zatim uliti oko četvrtinu mješavine borovnica na vrh i temeljito promiješati. Dodati preostalu mješavinu borovnica i dobro promiješati. To se može učiniti i u zdjeli, a zatim prebaciti u spremnik za pohranu. Staviti poklopac na teglu i spremiti puding u hladnjak najmanje 30 minuta prije posluživanja. Mogu se dodati i preljevi po želji prije posluživanja. Čuvati u hladnjaku do pet dana.

