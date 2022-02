'Bojim se da ću iznevjeriti ljubavnika ako odbijem imati seks u troje'

– Dovoljno mi je teško držati korak sa svojim ljubavnikom, ali sada on želi seks u troje i brinem se da sam otišla predaleko. Kako da mu kažem da ne želim to? Mrzim pomisao da ću ga razočarati, a i što ako ga ovo natjera da pronađe mlađu ljubavnicu? – napisala je jedna žena za The Sun.

Ima 56 godina, a on 32 te su se upoznali prošle godine u teretani kada joj je on ponudio da trenira s njim. Isprva je mislila da je samo prijateljski raspoložen i da nema šanse da ga zanima netko toliko star da mu može biti majka, ali kad ju je pozvao van, bila je oduševljena.

– Stvari su prilično brzo postale ozbiljne. U roku od četiri mjeseca se uselio kod mene. Naš odnos je sjajan. Jedini problem je što se borim u spavaćoj sobi. Svi moji prijatelji su ljubomorni i kažu da nikad nisam izgledala bolje, ali brinem se da počinjem izgledati iscrpljeno. Ima toliko energije i želi seks barem dva puta navečer – nastavila je.

Uvijek predlaže nove seksualne igre i igračke da isprobaju, ali njegov posljednji zahtjev za nju je korak predaleko. Pitao ju je želi li imati seks u troje s drugim dečkom koji ide u njihovu teretanu. Nije znala što da kaže pa mu nije ništa rekla, ali u sebi se pitala kako da zadovolji dva muškarca kada se već bori s jednim.

– Do sada sam bila spremna isprobati svaki njegov prijedlog, pa sam siguran da će očekivati ​​da kažem da, ali znam da neću uživati. Neću se moći opustiti jer ću se previše brinuti da im oboje ugodim. Neće proći dugo dok ponovno ne spomene to, pa što da kažem? – pitala je stručnjakinju.

– Normalno je da želite ugoditi svom partneru, ali nikada ne biste trebali biti pod pritiskom da radite nešto što vam je neugodno. Iako seks u troje često zvuči jako zabavno, stvarnost za mnoge parove je da također unosite ljubomoru i nesigurnost. Budite iskreni sa svojim partnerom. Sigurna sam da bi mrzio ideju da radite nešto u čemu ne uživate samo da bi mu ugodio. I dok smo već kod toga, razmislite o tome da mu kažete da vaš seksualni nagon nije tako visok kao njegov – odgovorila joj je Deidre.

