Bivšoj kolegici pijan slao fotke penisa, a sad se pita treba li to ispričati svojoj curi

Meni su 23 godine, a mojoj djevojci 21 godina, a tri godine smo u jako sretnoj vezi, no nedavno sam napravio glupost koja me sad progoni, piše anonimni mladić savjetnici za seks i veze Deidre Sanders. Izašao je, kaže, u jedan pub s društvom i napio se, a kad je došao doma pijan je bivšoj kolegici poslao par eksplicitnih fotki svog penisa.

- Slikao sam sebe i poslao joj, a tek sam sutradan vidio što sam napravio - piše on.

Ne brine ga, kaže, hoće li mu djevojka za to doznati jer je prilično siguran da ta žena nikom neće ispričati, ali se ipak, kaže, loše osjeća, jer od djevojke koju voli nešto krije.

- Izbrisao sam fotografije, a i ona je. Rekao sam najboljem prijatelju što sam napravio, a on mi je rekao samo da prestanem brinuti i da zaboravim na to, kao 'što je bilo, bilo je' - priča mladić i kaže da se bez obzira na taj savjet stalno pita treba li joj to ispričati.

Bilo bi, kaže, glupo izgubiti je zbog jedne večeri pijanstva i, premda je svjestan da bi trebao te fotke zaboraviti, nikako ne uspijeva.

- Ako njoj kažete olakšati ćete svoju savjest, ali ćete nju povrijediti, a možda ćete i ostati bez nje - odgovorila mu je Deidre u kolumni za The Sun.

Ona mu zato mu savjetuje da - ako je stvarno siguran da mu djevojka neće doznati, kao i da on ništa slično neće ponoviti - tu epizodu ostavi iza sebe i usredotoči se na svoju vezu. I da - prestane piti alkohol!

