‘Bivši me i dalje zove zbog seksa iako mjesecima nismo zajedno’

"Bili smo u braku 12 godina, a od toga se zadnjih 5 samo svađamo. Njemu je 45 godina, meni 46 i odlučili smo se razići prije nekoliko mjeseci jer više nije imalo smisla. Ostali smo pod istim krovom tijekom pandemije zbog djece, ali spavamo u različitim sobama."



Ipak, bez obzira na prekid, on ju zove na seks. "Pristala sam, ali onda mi je rekao da je počeo izlaziti s jednom ženom s posla. Prihvatila sam to sve dok me nije pitao da i dalje nastavimo s "ležernim seksom". Odbila sam ga, ali i dalje je uporan...", ispričala je jedna anonimna žena svoju situaciju na ljubavnom polju psihoterapeutkinji Diedre i tražila savjet.

Deidre joj je rekla da mora postaviti granice sa bivšim suprugom. "Ako mislite živjeti i dalje zajedno, on mora znati da seksa nema. Djeca će kad-tad shvatiti da nešto nije uredu, osjete tenzije."

