Beba od 15 kilograma je izazvala lavinu reakcija na internetu: 'Mnogi misle da nije stvarna'

Bebe dolaze u svim oblicima i veličinama i svaka je posebna na svoj način. Dok su neke veće i teže već pri rođenju, druge su sitnije i nježnije građe. Veličina bebe može ovisiti o mnogim čimbenicima, poput genetike, trudnoće ili prehrane majke, ali bez obzira na razlike, svaka beba razvija se svojim tempom. Chloe Sutton, udana majka 19-mjesečnog djeteta, optužena je da je lažirala veliku tjelesnu masu svog sina od 15 kilograma s pomoću umjetne inteligencije da bi pridobila pozornost na društvenim mrežama.

"Mnogo ljudi misli da je on AI, ali nije. Ovo je moj sin i on je samo velika beba", rekla je Sutton, 25-godišnjakinja iz Australije, koja ima više od 8,1 milijuna pratitelja. U videu je Sutton, koja je visoka 168 centimetara, podignula svog velikog mališana, čije tijelo zauzima više od polovice njezine visine, te je pokazala da je veličina ovog ne tako malog djeteta zapravo potpuno prirodna, piše New York Post.

No, i dalje su neki korisnici bili skeptični da se radi o pravom djetetu, pa je 25-godišnjakinja u sljedećem videu pokazala i svog supruga koji je visok 188 centimetara. Čak je i pored svog impresivno visokog oca dječak izgledao golemo. "Definitivno je uključena neka umjetna inteligencija, s ovom velikom bebom!", "Je li on rodio tebe?", "To je umjetna inteligencija, zar ne?, "Hraniš li ga ti ili on hrani tebe?", samo su neki od komentara.

On je pravi "kralj" među bebama, a nije jedini takav. Maci Mugele (21) nedavno je optužena za zlostavljanje djeteta zbog velike težine svog sina Gunnera. Rođen s oko 2,8 kilograma, Gunner je do četvrtog mjeseca težio čak 10,7 kilograma, što je prosječna težina za dječaka s 11 mjeseci.

Kada je sin Alexe Priego, Kason, napunio 11 mjeseci, težio je nevjerojatnih 13,5 kilograma. "Ljudi me zaustavljaju na ulici da mi kažu kako je sladak. Onda pitaju koliko ima godina, pa ostanu u čudu", rekla je 31-godišnja Priego te je dodala da stranci često njezino novorođenče zamjenjuju za trogodišnjaka. Veliku težinu svog mališana objasnila je dojenjem.