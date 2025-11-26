Baronet (79) želi nasljednika pa je u potrazi za suprugom: 'Mora biti mlađa barem 20 godina'

Ponekad nas u ljubavi najviše privuče nečija osobnost, toplina, humor, način na koji se s nama povezuje, pa vlastiti popisi želja i unaprijed zamišljeni kriteriji iznenada postanu manje važni. Kada se zaljubimo u karakter, tada mnoge stvari za koje smo mislili da su presudne jednostavno padnu u drugi plan. No, 79-godišnji aristokrat traži novu suprugu za koju inzistira da mora biti barem 20 godina mlađa od njega. Unatoč tome što je rekao da traži "finu, običnu, seosku djevojku koja zna i razumije stvari", inzistira na tome da ona ispuni popriličan broj kriterija prije nego što će uopće razmisliti o tome da joj stavi prsten na ruku.

Sir Benjamin Slade je baronet koji potječe od kralja Charlesa II. i vjeruje da mu je potreban muški nasljednik. Objasnio je da traži Dame koja može voditi dva dvorca, imanje i močvaru s tetrijebima te mora biti u stanju roditi dva sina. Žena bi godišnje dobivala 50 tisuća funti (58 tisuća eura), uz bonuse, te bi imala pokrivene automobil, kuću, hranu, troškove i godišnje odmore. Sir Slade se nada će njegova buduća žena biti obrazovana u području prava i računovodstva, iako to nije uvjet bez kojeg se ne može. Također priželjkuje da ima malo privatnog kapitala i prihoda, iako je priznao da bi, kada je riječ o novcu, tada veliko bogatstvo bilo još korisnije, piše LADbible.

Ako bi dotična dama mogla biti i dobra plesačica u plesnoj dvorani i imati dozvolu za helikopter, onda bi i to bilo "korisno", ali sve su to samo dodatne "sitnice". "Ne smetaju mi ​​Kanađanke, Amerikanke, Njemice i sjeverne Europljanke, koje volim zvati sličnim ljudima. No, mislim da je brak s Eskimkom za mene", rekao je 79-godišnjak. Iako bi volio ženu s bogatstvom koja može voditi njegova imanja i letjeti helikopterom, postoji prilično dug popis stvari o kojima ne bi želio pregovarati.

Ako se želite udati za 79-godišnjeg aristokrata, onda: morate imati dozvolu za sačmaricu, morate imati vozačku dozvolu, morate imati grb, morate moćiroditi dva sina (ne smeta mu ako već imate djecu), ne smijete biti čitateljica Guardiana, ne smijete biti Škotkinja, ne smijete biti iz zemlje koja počinje na "I" i ima zelenu boju u zastavi (dakle, nitko iz Irana, Indije, Irske, Italije ili Obale Bjelokosti), morate biti barem 20 godina mlađi od njega, ne smijete uzimate droge i biti alkoholičar.

Osim toga, Sir Slade traži ženu koja u horoskopu nije škorpion, ne smije biti iz zemlje u kojoj se zimi ne nose kaputi, mora biti visoka barem 168 centimetara, mora igrati bridž, backgammon i rješavati križaljke, mora biti fizički aktivna i znati plivati te mora živjeti sedam godina da bi joj mogao ostaviti svoju imovinu bez plaćanja poreza. "Mogu imati dva sina, tri bi bilo bolja, ali ako dobijem dva sina, to spašava situaciju. Uvijek imate damu kod kuće jer žene vode kuće. Ljudi misle da je to seksistično, ali Jane Austen je rekla da ako imate veliku kuću, trebate ženu. Žene upravljaju osobljem i imaju oko za to", objasnio je 79-godišnjak.

Aristokrat je otkazao dva vjenčanja s partnericom koja mu je rodila dijete, a u pitanju je djevojčica. Sahara Sunday Spain ga je optužila da je "potpuno sramotan" te je tvrdila da nema nikakav interes za susret sa svojom kćeri. Spain je objasnila da je ostala trudna putem IVF postupka koristeći spermu koju je Slade zamrznuo prije 20 godina, ali da se nikada nisu vjenčali i da nikada nije upoznao svoju kćer.

"Znam da je Benjamin želio dječaka, ali nije znao spol bebe kada je otkazao naše drugo vjenčanje. Bi li promijenio mišljenje da sam rodila sina? Samo on to zna, no nije zainteresiran za upoznati Violet. Njegovo ponašanje je poražavajuće", rekla je njegova bivša partnerica. Unatoč svemu, dodala je da ga ne mrzi i nasmijala se optužbama da je pokušavala udati se za njega zbog novca te je objasnila da on nema novca jer je bogat zemljištem, a siromašan gotovinom. Par se upoznao 2020. godine preko agencije za ljude koji traže suroditelja za dijete, a Spain je tada imala 28 godina.