'Obitelj me odbacila zbog mog zaručnika': Razlog zbog kojeg ne dolaze na vjenčanje zgrozio je internet

U obitelji ponekad mogu nastati razdori kada članovi ne prihvaćaju izbor partnera svojih bližnjih. Takve situacije često izazivaju napetosti i sukobe jer se miješaju osobne preferencije, očekivanja i vrijednosti, a nerijetko i prošli dojmovi ili predrasude prema odabraniku mogu dovesti do udaljavanja unutar obitelji. Vjenčanje iz snova jedne žene je uništeno jer se njezini roditelji i braća i sestre dvoume oko toga hoće li prisustvovati njezinom posebnom danu.

Djevojka (28) je objasnila da se sprema udati za svog zaručnika, 26-godišnjeg Johna, ali nitko u njezinoj obitelji isprva nije podržavao njihovu vezu jer je on hodao s njezinom mlađom sestrom. "Prije pet godina upoznala sam svog zaručnika Johna koji je hodao s mojom sestrom Kelly (24). Ukratko, John je živio sat vremena udaljen i tražio je stan bliže Washingtonu jer je diplomirao. Predložila sam mu svoj stan i na kraju ga je uzeo. To je dovelo do toga da John i ja provodimo puno vremena zajedno, čak više nego on i Kelly budući da je ona još uvijek živjela sat vremena daleko i bila je na posljednjoj godini fakulteta", objasnila je u objavi na Redditu. Ubrzo je shvatila da su ona i John srodne duše i najbolji prijatelji, piše Mirror.

"Oboje smo se osjećali krivima, ali smo poslušali svoje srce. Prekinuo je s Kelly i odlučili smo pokušati", napisala je 28-godišnjakinja. Nakon što je čula novosti, njezina sestra je prekinula svaki kontakt s njom, dok je s roditeljima ostala u minimalnoj komunikaciji, pri čemu je njezin tata čak tvrdio da će ona i John prekinuti unutar godine dana. "Tata mi je tada rekao i neke vrlo ružne stvari, nazivajući me nemoralnom, što me povrijedilo. Prošlo je nekoliko godina i sada sam zaručena za svog najboljeg prijatelja i srodnu dušu. Ironično, moj otac je jedini koji poštuje našu vezu, iako je on bio taj koji mi je tada rekao najviše ružnih stvari. Sada kaže da je očito riječ o pravoj ljubavi. Ipak, ostatak obitelji i dalje ne prihvaća našu vezu", objasnila je.

Međutim, sa sestrom Kelly još uvijek nije u kontaktu, a njezina mama i ostala braća i sestre drže distancu i svode razgovore na minimum. "Kada će ljudi shvatiti da to nije bila samo požuda i jeftino uzbuđenje? Toliko ljudi mi govori da nisu sigurni hoće li doći na vjenčanje i to me stvarno pogađa. Udajem se za svog najboljeg prijatelja i želim to proslaviti s ljudima koje najviše volim", napisala je u objavi.

Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoje mišljenje u komentarima. "Ljudi ne mare za tebe i tvoju 'srodnu dušu'. Brinu se što si izdala svoju sestru, a čini se da te nije ni briga. Svi su oni samo kolateralna šteta u tvojoj velikoj ljubavnoj priči. Grozno. Nisu obvezni potvrditi tvoju aferu samo zato što je dvoje sebičnih ljudi odlučilo provesti život zajedno. Tako mi je drago što mi nisi sestra", napisala je jedna osoba.

"Dakle, tvoja srodna duša je spremna varati sa sestrom svoje cure? Fuj", dodala je druga. "Izdala si svoju sestru, od toga nema povratka. Prihvati da kada si ga odabrala, tada si izgubila one koje si povrijedila u tom procesu", zaključila je treća.