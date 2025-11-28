Alles donosi najbolje Black Friday popuste, a ovo su proizvodi koje vrijedi uloviti

Ako volite dan započeti savršenom kavom, onda je BEKO aparat za kavu CEP 5464 DX pravi mali luksuz koji ćete koristiti svakodnevno. Snažan, elegantan i intuitivan, ovaj aparat donosi iskustvo koje podsjeća na omiljeni kvartovski kafić. Snaga od 1628 W i impresivni tlak od 20 bara jamče bogatu i aromatičnu kavu, dok integrirani uređaj za mliječnu pjenu omogućava izradu savršeno kremastog cappuccina ili latte macchiata. Odvojivi spremnik za vodu od 1100 ml čini rukovanje jednostavnim, a gumene nogice osiguravaju stabilnost i sigurnost.

Za sve koji vole svježe smoothieje, kremaste juhe ili preljeve savršene teksture, BOSCH VitaPower blender MMB6762M jedan je od onih uređaja koje ne želite propusiti u ovogodišnjoj ponudi. Riječ je o high-performance blenderu izrađenom od nehrđajućeg čelika, s moćnim motorom od 1800 W i brzinom do čak 45 000 o/min. Kombinacija snage i preciznosti ProSpeed noža omogućava besprijekorno blendanje – bez komadića, bez zagorijevanja i bez kompromisa.

Ako ste već dulje razmišljali o fritezi na vrući zrak, sada je savršen trenutak. BEKO friteza FRL2244B jedan je od uređaja koji će brzo postati omiljen. Uz samo nekoliko kapi ulja, moći ćete pripremiti hrskave krumpiriće ili sočnu piletinu. Zdrava priprema hrane bez odricanja okusa idealna je za užurbane dane, ali i za sve koji žele kuhati jednostavno, brzo i ukusno.

Za večernju relaksaciju i filmske maratone, Nothing beats a good TV – a HISENSE UHD Smart TV 55A6Q savršen je izbor. Uz impresivnu 4K Ultra HD rezoluciju (3840x2160) i ekran od 55” (139 cm), donosi živopisnu, jasnu i dinamičnu sliku koja svaku scenu pretvara u pravo vizualno iskustvo. Integrirani VIDAA Smart OS omogućava brz pristup streaming aplikacijama, filmovima, serijama i glazbi.

Na kraju, ono bez čega nijedan dom ne može funkcionirati: pouzdan, praktičan i energetski učinkovit hladnjak. BEKO kombinirani hladnjak RCSA300K40WN ističe se ukupnom zapremninom od 291 litre (204 l hladnjak i 87 l zamrzivač), savršenom za obitelji, kao i za one koji vole imati dobru organizaciju namirnica. S visinom od 181 cm i kompaktnom širinom od 54 cm, lako se uklapa u svaki prostor. Zahvaljujući MinFrost® tehnologiji smanjuje se nakupljanje leda, što znači manje odmrzavanja i više vremena za ono što vam je doista važno.

Sve pogodnosti na jednom mjestu

Uz dostavu na području cijele Hrvatske, besplatnu dostavu za narudžbe iznad 700 € i vlastito skladište koje jamči brzu isporuku, vaši novi uređaji stižu bez stresa i čekanja.Bilo da tražite perilicu posuđa, hladnjak, pećnicu ili sušilicu rublja, Alles Black Friday nudi najbolje popuste. Pravi Black Friday ne znači samo niže cijene, već pametno ulaganje u kvalitetu, trajnost i udobnost doma.