Koliko se često sretni parovi stvarno seksaju? Mogli bi se iznenaditi!

Uspoređivanje je kradljivac radosti – osobito kada je riječ o intimnom životu. Iako nikada ne znamo što se stvarno događa iza zatvorenih vrata, lako je upasti u zamku i pomisliti da svi ostali imaju nezaboravan seks baš onda kada vi prolazite kroz sušnije razdoblje. Je li u seksu zaista uvijek više bolje ili je ključ u kvaliteti, a ne u brojkama? O prosječnoj veličini penisa i broju seksualnih partnera priča se bez zadrške, ali rijetko tko će prijatelje u vezi pitati – koliko ste puta ovaj vikend imali seks?

Kad biste morali pogoditi koliko često to rade najsretniji parovi, vjerojatno biste pomislili: nekoliko puta tjedno, možda čak i svakodnevno. No stručnjaci kažu – stvarnost je daleko manje spektakularna, ali mnogo zdravija. Dr. Carolina Castaños, klinička psihologinja specijalizirana za bračnu i obiteljsku terapiju, često dobiva pitanje postoji li idealna učestalost seksa u sretnoj vezi. Njezin odgovor iznenađuje mnoge: ne postoji. “To se u potpunosti razlikuje od para do para. Svatko ima drugačije potrebe, a učestalost seksa nije pouzdan pokazatelj kvalitete veze”, objašnjava za Elite Daily.

Prema njezinim riječima, par može imati seks svaki dan i osjećati se emocionalno udaljeno, dok drugi može imati intimne odnose jednom tjedno – ili rjeđe – i biti duboko povezan. “Dobar seks i intimnost rezultat su bliske, sigurne veze. Seks ne stvara povezanost sam po sebi – on je nadopunjuje”, ističe.

Iako se često govori suprotno, dr. Castaños naglašava da seks nije osnovna biološka potreba u smislu svakodnevne nužnosti. “To nije kao hrana ili voda, gdje vam treba određena količina svaki dan. Seks je izraz odnosa između dvoje ljudi”, kaže.

Ipak, upozorava da potpuni izostanak intimnosti tijekom duljeg razdoblja može biti znak problema. “Ako niste imali spolne odnose dulje od mjesec dana, to može upućivati na to da se u vezi događa nešto dublje”, objašnjava. No ni suprotni ekstrem nije nužno dobar znak.

Ako je seksualna aktivnost vrlo česta, ali ostatak veze ne funkcionira, ni to nije idealno, upozorava stručnjakinja. “Ponekad ljudi seksom pokušavaju ispuniti emocionalnu prazninu”, kaže, “Tijekom orgazma luči se oksitocin, hormon koji smanjuje razinu kortizola – hormona stresa. Taj nalet ugode može postati nešto za čime žudimo, gotovo poput ovisnosti”. U takvim situacijama seks kratkoročno smanjuje napetost, ali dugoročno ne rješava temeljne probleme u odnosu.

Ako osjećate da vašem ljubavnom životu treba osvježenje, rješenje možda ne leži u lisicama i novim seksualnim trikovima, već u zajedničkom iskustvu. Seksualna trenerica Michaela d’Artois savjetuje parovima da se fokusiraju na zajedničko rješavanje problema i izazova – jer to jača emocionalnu povezanost.

“Kada parovi zajedno rješavaju probleme, razvijaju vještine koje im pomažu da se nose s budućim izazovima u vezi”, objašnjava. A ako vam treba ideja? Možda zajednički izlazak iz escape rooma. Ponekad je upravo timski rad ono što najviše približava – i izvan spavaće sobe.