Ako ste u dilemi: Veterinarka otkrila koliko minuta dnevno trebate šetati svog psa

Šetnja nije samo zabava za pse, već je ona ključna za njihovo zdravlje i dobrobit. Redovite šetnje pomažu psima da sagorijevaju energiju, održe zdravo tijelo i održavaju mentalnu stimulaciju. Osim fizičkog kretanja, šetnje pružaju priliku za istraživanje, njuškanje i socijalizaciju, što je jednako važno za njihov emocionalni balans. Bez dovoljno šetnji, psi mogu postati nervozni, frustrirani ili skloni neželjenom ponašanju, pa je svaki izlazak u prirodu ili susjedstvo više od običnog izlaska jer je to to dio njihove svakodnevne brige i sreće.

Vlasnici pasa razumiju važnost održavanja svojih ljubimaca u formi i aktivnima redovitim šetnjama, ali mnogi možda nisu svjesni optimalnog vremena koje bi trebali provoditi vani sa svojim četveronožnim pratiteljima. Iako se rutine šetnji značajno razlikuju, od opsežnih planinarenja od nekoliko kilometara do kratkih šetnji po susjedstvu, zapravo postoji određeno trajanje kojem bi vlasnici kućnih ljubimaca trebali težiti, piše Daily Express. Veterinarka je otkrila ključne smjernice koje bi mogle značajno utjecati na dobrobit vašeg psa, a preporučeno vrijeme vježbanja u potpunosti ovisi o individualnim karakteristikama vašeg ljubimca.

Dr. Nicole Rous podijelila je svoje stručne savjete u TikTok videu. "Pravila su različita za štence i za odrasle pse. Postoji odlično pravilo za štence. To je pet minuta po mjesecu života, i to možete raditi dva puta dnevno. Dakle, ako imate štene od četiri mjeseca, četiri puta pet je 20, što znači vježbanje od 20 minuta dva puta dnevno. To uključuje šetnje i slične stvari, ali uključuje i vježbanje i igranje", objasnila je dr. Rous. Dodala je da odrasli psi u prosjeku vježbaju 30 do 60 minuta dnevno, ali da je to varijabilno.

"Dakle, ako imate stvarno aktivnu pasminu poput graničarskog škotskog ovčara, vjerojatno ćete vježbati jedan do dva sata. Ako imate pasminu koja više sjedi, možda ćete gledati na dvije šetnje od 20 minuta dnevno, a ne na cijeli sat. Stariji psi isto trebaju 30 do 60 minuta fizičke aktivnosti, ali vrsta vježbe je stvarno važna da bi se brinuli o njihovim zglobovima. Razmotrite vježbe s malim utjecajem, dakle šetnje, obratite pozornost na površinu po kojoj hodate, a zatim razmislite o stvarima poput hidroterapije", rekla je veterinarka.

Međutim, naglasila je da je važno održavati rutinu vježbanja kako psi stare. Dr. Rous objasnila je da bi vlasnici trebali osigurati da njihovi ljubimci nastave koristiti mozak što je više moguće. Video je od tada pregledan stotine puta, a vlasnici pasa su u komentarima raspravljali o vlastitim rutinama šetnji jer su svi imali različita mišljenja o toj temi.

"Moji psi se šetaju dva puta dnevno po najmanje 30 minuta. Leny ima gotovo 15 godina, a Stanley gotovo 10", "Volimo duge šetnje", "Šetam svoja dva psa svaki dan", samo su neki od komentara. Što se tiče šetnje pasa, većina veterinara preporučuje da tipičan pas treba vježbati 20 do 30 minuta po izlasku, a većini je potrebna barem jedna dnevna šetnja.

Iako se idealno preporučuju dvije šetnje, to varira ovisno o pasmini, dobi i općem blagostanju. Vlasnicima se savjetuje da prate razinu energije svog psa i prilagode trajanje šetnje u skladu s tim. To je zato što neke pasmine mogu zahtijevati znatno više ili manje vježbe od drugih. Ako niste sigurni, najbolje je istražiti i potražiti savjet stručnjaka.