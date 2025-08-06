Naši Portali
neobična ljubavna priča

Udala se za starijeg muškarca zbog novca: 'Planirala sam ga izmusti do zadnjeg centa, ali onda sam se zaljubila'

Love Don't Judge/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
06.08.2025.
u 12:30

Razlika u godinama ne prolazi nezapaženo, pogotovo kada se zajedno pojave u javnosti.

Kada se 31-godišnja Carrie prije pet godina spojila s tada 59-godišnjim Randyjem preko Tindera, njezina namjera bila je jednostavna – pronaći sugar daddyja koji će joj osigurati lagodan život. No, ono što je započelo kao tipičan "aranžman iz koristi", iznenada je preraslo u pravu ljubav, piše The Sun. “Plan mi je bio da ga iscijedim do zadnjeg centa”, iskreno priznaje Carrie u emisiji Truly Show, “Ali stvari su krenule u potpuno neočekivanom smjeru”. 

Randy, danas 64-godišnjak i bivši suprug s 25 godina braka iza sebe, znao je s kim ima posla. Bio je svjestan da Carrie nije tražila romansu, već financijsku sigurnost – i bio je spreman na to. No, imao je i vlastiti plan: “Rekao sam joj – daj mi mjesec dana da ti promijenim život. Pa ćemo vidjeti tko će pobijediti”. 

U samo šest mjeseci Randy se zaljubio, a Carrie – iako na početku oprezna – počela je razvijati osjećaje. Danas ga opisuje kao “prvog i posljednjeg sugar daddyja”, dodajući sa smiješkom da mu za posebne prilike kupuje – paket žvakaćih guma.

Najskuplja stvar koju joj je Randy ikada kupio bio je – zaručnički prsten. Kleknuo je u Las Vegasu, a iako su isprva planirali "pobjeći i vjenčati se u tišini", par sada organizira veliko slavlje – bez ograničenog budžeta. “Još nemamo datum, ali uživamo u zaručničkoj fazi”, kaže Carrie, koja je već potpisala predbračni ugovor, a Randy dodaje kako je “ionako već uključena u njegovu oporuku”.

Razlika u godinama ne prolazi nezapaženo, pogotovo kada se zajedno pojave u javnosti. “Ljudi nas često zamijene za oca i kćer”, kaže Carrie. Randy se nadovezuje: “Muškarci mi znaju pokazati palac gore kad shvate o čemu se radi. Zabavljamo se više nego ikad”. Na online hejtere ne obraćaju pažnju. “Oni nas ne poznaju. Nama je super – i to je sve što je važno”.
razlika u godinama zaruke brak veza ljubav

Komentara 4

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
13:23 06.08.2025.

Po naslovu sam mislio da se radi o Vlatki ali čitajuči dalje zaključio sam da nije.

MK
milutin.kekin
15:36 06.08.2025.

Ženska u ovih 5 godina fizički ostarila barem 15 godina.

