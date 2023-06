Bodybuilder (66) otkrio tajne svog izgleda: 'Još uvijek uživam u pomfritu i gaziranom piću'

Bivši Guinnessov svjetski rekorder Vince Taylor (66) osvojio je 22 naslova Međunarodne fitness i bodybuilding federacije tijekom svoje karijere. Otkrio je kako održava svoju impresivnu tjelesnu građu iako još uvijek uživa u krumpirićima i gaziranim pićima. Kako tvrdi, i dalje redovito ide u teretanu kako bi održao svoje mišiće, piše The Sun.

U dobi od 50 godina počeo je trenirati pametnije, a ne jače. Taylor je objasnio kako je uvijek imao ozljede s kojima se morao boriti, uključujući probleme s donjim dijelom leđa i koljenima. Iako dizanje utega utječe na zglobove nakon nekoliko godina, nije morao mijenjati svoje vježbe.

"Imao sam ozljede leđa puno prije nego što sam se počeo baviti bodybuildingom. Koljena su mi uvijek bila problem. Budući, da sam odlučio trenirati pametnije uspio sam izbjeći ozbiljnije ozljede", rekao je. Ispričao je i da se njegova prehrana 'nije puno promijenila' jer mu se tijelo prilagodilo tijekom godina.

Sada umirovljeni bodybuilder sebe naziva "neiscrpnim čovjekom bodybuildinga" jer i dalje redovito odlazi u teretanu kako bi održao svoje mišiće. Taylor se šokantno vratio u dobi od 50 godina, kada je počeo trenirati pametnije. Ikona bodybuildinga u početku bi se usredotočila na dizanje teških tereta prije nego što se odlučio usredotočiti na kondicioniranje snage umjesto na dobivanje mase.

Tvrdi da je dani savjet koji je dobio glasio: "prestanite raditi bilo kakvu vježbu koja zahtijeva nešto što će se vratiti kao problem s koljenima". Dodao je da mu prehrana nije uvijek savršena, ali da se on nekih stvari jednostavno ne može i ne želi odreći.

"Uvijek jedem crveno meso i pijem Cola-Colu, a ponekad i pomfrit! To je ludo. Još uvijek jedem uglavnom isto. Vrlo ograničene količine hrane, nemam veliki apetit, nikad nisam imao. Nikad nisam bio onaj bodybuilder koji je jeo 7 ili 8 obroka dnevno, nisam to mogao, to je samo previše hrane." Ovaj 66-godišnjak jede dva do tri obroka dnevno, a svoje omiljeno gazirano piće pije svaki dan od svoje 12. godine.

