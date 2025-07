11 aktivnih sastojaka za svakodnevnu energiju i ravnotežu

Gaia Naturelle, lider na tržištu dodataka prehrani s kolagenom, poznat je po svom najprodavanijem proizvodu, Kolagen Shot, a sada s ponosom predstavlja svoj najnoviji i inovativni proizvod – dodatak prehrani E11xir Drink. Ovaj prah, jednostavno pomiješan s vodom, pretvara se u osvježavajući napitak s okusom breskve. Elixir je formuliran kako bi povećao energiju, smanjio umor, poboljšao mentalnu jasnoću i podržava zdravlje stanica.

Snažni sastojci koji podržavaju vašu energiju i vitalnost

E11xir sadrži čak 11 snažnih sastojaka koji zajednički rade na tome da se osjećate bolje i pune energijom. Glavni adut je nikotinamid ribozid (NR), koji se u tijelu pretvara u NAD+ – molekulu koja je ključna za proizvodnju energije u stanicama. To znači da će vaše tijelo bolje iskoristiti energiju i pružat će vam osjećat da ste manje umorni.

Tu je i L-karnitin, koji pomaže u pretvorbi masti u energiju – savršeno za one koji žele malo više energije bez negativnog utjecaja na tjelesnu masu. Glutation, moćan antioksidans koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i vitamin B6 koji čini čuda za metabolizam i mentalnu oštrinu.

Foto: Gaia Naturelle

Pomoć za mentalnu jasnoću i vitalnost

Elixir nije samo za energiju – on također pomaže vašem umu da bude oštar i jasan. Sastojak poput ekstrakta lista manga (Zynamite) daje vam mentalni boost i pomaže u borbi protiv umora. Osim toga, ginseng je tu da vas podrži kada je riječ o energiji i općoj vitalnosti. Astaksantin, snažan antioksidans, ne samo da štiti stanice, već pomaže i zdravlju vaše kože. A uz sve to tu su i vitamin C i ekstrakt zelenog čaja, koji podupiru imunološki sustav.

Kolin i zdravlje jetre

E11xir sadrži i kolin, koji je odličan za zdravlje jetre i podržava mozak. Na kraju, crni papar osigurava da vaše tijelo maksimalno apsorbira sve ove odlične sastojke.

Elixir Drink je savršen za one koji žele podići energiju, poboljšati koncentraciju ili jednostavno osjećati više vitalnosti. Bilo da ste na poslu, na treningu ili samo tražite nešto što će vam pomoći da se osjećate bolje svaki dan – E11xir je proizvod koji vam treba.

Foto: Gaia Naturelle

Zašto probati E11xir?

Elixir nije samo još jedan napitak za energiju. Ovaj dodatak prehrani je pažljivo razvijen kako bi vam pomogao da se osjećate najbolje u svojoj koži, a sve to s prirodnim sastojcima koji su znanstveno potvrđeni. Bilo da želite više energije, bolju mentalnu jasnoću ili samo želite poduprijeti zdravlje stanica, Elixir će vam biti sjajan saveznik.

Dodatak prehrani E11xir možete pronaći na službenoj stranici Gaia Naturelle i odabranim ljekarnama.

Budite prvi koji će isprobati moć inovativnog i osvježavajućeg E11xira koji vam daje nadu da je formula za vječni život možda ipak otkrivena.