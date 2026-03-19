Zvijezda legendarnog 'The Officea': 'Ljudi ne znaju žive li u komediji ili drami pa bolne situacije nekad rješavaju humorom'

Bih li radije da me se boje ili da me vole? Lako. Oboje. Želim da se ljudi boje koliko me vole", "To je ona rekla" (eng. That's what she said), "Proglašavam bankrot!!!"... Samo su to neke od slavnih izjava s kojima je Steve Carell ušao u televizijske anale, i to kao legendarni Michael Scott iz serije "The Office". Riječ je o jednoj od najpoznatijih humorističnih serija u povijesti koja je redefinirala shvaćanje komedije, pri čemu je Scott, odnosno sam Carell postavio nove komičarske standarde.



Međutim, dok je on obilježio cijelu jednu eru, njegov život ipak nije obilježila karijera, već njegova – obitelj. Kako je sam za medije izjavio, iako svoj posao obožava, najdraži dio života bilo mu je odgajanje dvoje djece sa suprugom Nancy. Ništa mu ni približno nije pričinilo zadovoljstvo u životu kao to, priznaje ovaj 63-godišnji glumac, koji je upravo zato sa zadovoljstvom prihvatio novu ulogu u HBO-ovoj seriji "Pijetao" (eng. Rooster), a koja progovara upravo o očinstvu, odnosno o odnosu glavnog lika s kćeri. Već je prošlog tjedna emitirana prva epizoda oduševila, a u povodu te premijere imali smo priliku ekskluzivno za Obzor razgovarati upravo sa Steveom Carellom te glumicom Charly Clive.