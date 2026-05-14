serija "legends" zaludila hrvate

Netflix ima novi hit! Ovo je istinita priča o carinicima koji su živjeli kao gangsteri da bi srušili narkokartele

"Legends"
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
14.05.2026.
u 18:00

Nova Netflixova serija 'Legends' osvojila je hrvatsku publiku i zasjela na vrh ljestvice gledanosti. Iza napete priče o tajnim agentima krije se nevjerojatan stvarni program u kojem su obični uredski službenici bez značke i oružja poslani da se infiltriraju u najopasnije narkokartele devedesetih

Početkom devedesetih, Britanija se gušila u epidemiji heroina. Smrt nije birala, kosila je mlade živote od siromašnih radničkih četvrti Liverpoola do pozlaćenih hodnika Oxforda. Politički pritisak na vladu Margaret Thatcher dosegao je vrhunac nakon što je Olivia Channon, kći ministra trgovine, preminula od predoziranja na studentskoj zabavi. Taj je događaj brutalno ogolio činjenicu da je heroin probio sve klasne barijere. Vlada je morala reagirati, ali tradicionalne policijske metode nisu davale rezultate. Rješenje je stiglo u obliku radikalne i tajne operacije: slanja običnih ljudi u vučji brlog.

Tako je rođen program kodnog imena "Beta Projects". Ideja je bila istovremeno jednostavna i suluda - regrutirati obične carinske službenike, ljude koji su do jučer pregledavali putne torbe ili lovili utajivače poreza, i pretvoriti ih u tajne agente. Bez formalne špijunske obuke, prolazili su kroz kratke, intenzivne tečajeve od svega nekoliko tjedana gdje su učili kako preživjeti u svijetu u kojem pogrešna riječ znači sigurnu smrt. Njihovo najjače oružje bio je lažni identitet, takozvana "legenda" - pomno izgrađena priča koja je morala izdržati provjere najsumnjičavijih kriminalaca.

Iako su neki likovi u seriji fikcionalizirani radi dramatičnosti, oni su zapravo utemeljeni na više stvarnih osoba koje su riskirale sve. Glavni lik Guy, kojeg maestralno glumi Tom Burke, temelji se na stvarnom agentu Guyu Stantonu, a Stantonova knjiga "The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade", koju je napisao zajedno s Peterom Walshom, poslužila je kao inspiracija za seriju. Njegovog mentora Dona, koji je i sam bio agent na tajnom zadatku, glumi Steve Coogan, dok su Hayley Squires i Aml Ameen u ulogama Kate i Baileyja, agenata koji predstavljaju desetke drugih stvarnih muškaraca i žena koji su svoje živote stavili na kocku. Ti ljudi nisu bili superšpijuni, već obični građani vođeni željom da zaustave pošast koja je uništavala njihove zajednice.

Svijet u koji su uronili bio je brutalan i nemilosrdan. Droga je u Britaniju stizala uglavnom preko dva kanala koja serija vjerno prikazuje. Jedan je bio Liverpool, grad koji je sredinom osamdesetih dobio nadimak "Skag City" i postao središte onoga što se smatra prvim britanskim narkokartelom, predvođenim likovima poput Curtisa "Cockyja" Warrena. Drugi kanal kontrolirale su nemilosrdne turske bande iz londonskog Green Lanesea, predvođene braćom Baybaşin, koji su heroin s polja maka u Afganistanu takozvanom "Balkanskom rutom" dopremali na ulice Londona.

Napetost koju gledatelji osjećaju tijekom gledanja "Legendsa" nije samo plod mašte scenarista. Opasnosti s kojima su se agenti suočavali bile su vrlo stvarne, a neke od najnevjerojatnijih scena u seriji doista su se dogodile. U jednoj stvarnoj operaciji, tegljač kojim su agenti prevozili zaplijenjenu drogu potonuo je usred oluje, a oni su se jedva spasili na gumenom čamcu, sve vrijeme ostajući "u liku" dok ih nije spasila mornarica. Sam Guy Stanton jednom je prilikom na izletu s obitelji u londonskoj podzemnoj željeznici naletio na dvojicu kriminalaca koje je istraživao. Bez treptaja je uskočio u svoju legendu, dok se njegova supruga, i sama agentica, instinktivno s kćeri udaljila kao da ga ne poznaje. 

Seriju potpisuje Neil Forsyth, poznat po hvaljenoj drami "The Gold", koji je proveo mjesece istražujući i razgovarajući s bivšim agentima kako bi priča bila što autentičnija. Rezultat je napeti triler koji izbjegava klišeje i glamurizaciju te se umjesto toga fokusira na psihološki pritisak i sivu moralnu zonu u kojoj su ovi hrabri ljudi morali djelovati.

"Legends"
Foto: IMDb

Iako je program "Beta Projects" ugašen 2006. godine, njegov uspjeh bio je golem. Zahvaljujući tim običnim ljudima s lažnim identitetima, zaplijenjeno je više od 12 tona heroina u vrijednosti preko milijardu funti, čime su nedvojbeno spašeni nebrojeni životi, što seriju "Legends" čini nečim puno većim od obične serije - to je zakašnjelo priznanje nevidljivim herojima čija je hrabrost godinama bila skrivena iza vela tajnosti.

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura istiniti događaj tajni agent narkokartel Hrvatska najgledanije hit netflix serija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Zagreb: Lubanja C, svjetska paleoantropološka baština izložena u Prirodoslovnom muzeju
hrvatska znanstvena senzacija

Lubanja C, jedan od najpoznatijih neandertalskih nalaza na svijetu, prvi put napušta Hrvatsku. Bit će izložena u Trstu

Ovo gostovanje predstavlja prvo samostalno predstavljanje Lubanje C izvan granica Hrvatske čime se ovaj iznimno vrijedan nalaz po prvi put sustavno prezentira međunarodnoj publici u kontekstu velike europske muzejske institucije. Iz HPM-a ističu da takvo predstavljanje ima posebnu važnost za međunarodnu vidljivost hrvatske znanstvene i kulturne baštine

