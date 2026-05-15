Valie Export

Umrla feministička umjetnica koja je šokirala Europu provokativnim performansima

Valie Export
Monika Skolimowska/DPA
VL
Autor
vecernji.hr
15.05.2026.
u 11:11

Valie Export, provokativna austrijska umjetnica i ključna figura europske feminističke avangarde, preminula je u Beču tri dana prije svog 86. rođendana

Svijet umjetnosti oprostio se od Valie Export, jedne od najprovokativnijih umjetnica 20. stoljeća. Preminula je u Beču, tri dana prije 86. rođendana. Rođena kao Waltraud Lehner, no poznata pod umjetničkim pseudonimom koji je sama stvorila, Export je bila filmska autorica i pionirka performansa. Njeni radovi kasnih 1960-ih skandalizirali su Austriju, no danas se slave kao najvažniji momenti u povijesti feminističke umjetnosti.

Rođena u Linzu 1940., odrasla je u represivnom poslijeratnom društvu. Godine 1967. donosi radikalnu odluku i odbacuje ime oca i bivšeg supruga te se preimenuje u VALIE EXPORT, ispisujući ime velikim slovima. Inspiraciju je pronašla na kutiji cigareta Smart Export, i samu sebe pretvorila u brend - htjela je "izvoziti" svoje ideje izvan uskih granica Austrije i nametnutih joj društvenihuloga.

Njezina najpoznatija djela bila su direktna i osmišljena da izazovu nelagodu. U performansu "Tapp- und Tastkino" iz 1968., na svoja gola prsa privezala je kutiju u obliku pozornice i pozivala prolaznike da kroz zavjesu gurnu ruke i dodirnu je. Sudionik je imao par sekundi, a za to vrijeme morao ju je gledati u oči. Godinu kasnije, u "Aktionshose: Genitalpanik", prošetala je kroz art kino u Münchenu noseći traperice s izrezanim međunožjem.

Očekivano, u Austriji tih godina je nailazila na kritike i zgražanje. Bečkom avangardnom scenom, iako jakom i radikalnom, dominirali su muškarci te je Export smatrana autsajdericom. Zbog sudjelovanja na Venecijanskom bijenalu 1980., gdje je s Marijom Lassnig bila prva žena koja je predstavljala Austriju, postala je meta žestokih napada, a prvu veliku izložbu u domovini dobila je tek devedesetih.

Njezin život bio je jednako nekonvencionalan. Djetinjstvo je provela u samostanskoj školi, iz koje je izbačena jer se ušuljala u odaje časnih sestara. Udala se s osamnaest godina i rodila kćer, no shvatila je da to nije život za nju. Razvela se, ostavila kćer sestri i otišla na studij u Beč. Zbog suradnje na knjizi o bečkom akcionizmu 1970., osuđena je zbog pornografije, a sud joj je privremeno oduzeo skrbništvo nad kćeri. 

Opus Valie Export obuhvaća i eksperimentalne filmove i teorijske radove. Njezin film "Praksa ljubavi" (1985.) nominiran je za Zlatnog medvjeda na Berlinaleu. Predavala je na Akademiji medijskih umjetnosti u Kölnu, a 2015. godine rodni Linz odao joj je počast otvaranjem Centra Valie Export, a Marina Abramović odala joj je počast kada je 2005. godine u Guggenheimu rekreirala njen performans "Genitalpanik" kao jedan od ključnih performansa 20. stoljeća. 

