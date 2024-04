"Zbilja" - najbolja predstava na 34. Marulićevim danima, Nini Violić nagrada za najbolje glumačko ostvarenje

Najboljom predstavom u cjelini na 34. Marulićevim danima proglašena je predstava Zbilja u produkciji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i režiji Tomislava Šobana u kojoj glume Nina Violić i Livio Badurina.

Marula za najbolje glumačko ostvarenje dobila je nacionalna prvakinja Drame Nina Violić za ulogu u predstavi Zbilja.

U obrazloženju Nagrade za Zbilju kao najbolju predstavu u cjelini među ostalim se navodi: Scenski pokret je oštar, precizan i čini neizostavni dio predstave kako u vizualnom, tako i u značenjskom smislu. Dinamici izvedbe svakako doprinosi svjetlo koje je u neprestanoj komunikaciji s događajima na sceni, dok glumci kroz fizičke i umne zadatke daju publici priliku da svjedoči utjelovljenju zaista izuzetnog umjetničkog scenskog izraza.

Foto: Nemi Bulat

Koautor i dramaturg predstave je Marin Lisjak, kostimografiju potpisuje Gabrijela Krešić, glazbu Miro Manojlović, Natalija Manojlović suradnica je za scenski pokret dok je za svjetlosne kombinacije zadužen Luka Matić.

Foto: Nemi Bulat

Od samog početka cilj nam je bio da uz repertoar Drame na glavnoj sceni osmislimo i pokrenemo prostor istraživanja i eksperimentiranja s formom i sadržajem, da otvorimo vrata i prozore nekim novim umjetničkim vjetrovima. Na to putovanje u nepoznato sam pozvala Ninu Violić i Livija Badurinu, s idejom da radimo beckettovsku predstavu za 21. stoljeće, a oni su predložili filmskog redatelja Tomislava Šobana koji nikada do tada nije režirao u kazalištu. Ubrzo smo shvatili da je njegova fascinacija radom fizičara Richarda Feynmana i za nas neistraženo područje. Zahvaljujemo na nagradi žiriju i svima koji su to prepoznali, rekla je ravnateljica Drame HNK u Zagrebu Nenni Delmestre.

Foto: Nemi Bulat

Posljednja izvedba predstave Zbilja ove je sezone 15. svibnja u Tonskoj dvorani HNK-a u Zagrebu.