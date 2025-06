Zagreb me oduševio dizajnom i osjećajem za čovjeka, ali ne i brojem autiju u centru

Ljubitelji dizajna već znaju, a onima koji će to postati preporuka je da do 24. lipnja u Francuskom paviljonu SCZG posjete izložbu 13. Zgrafa naslovljenu "Zadovoljstvo svima", u organizaciji ULUPUH-a, koji ove godine slavi okruglih 50 godina postojanja. Sa svojom tradicijom od 1975. ta međunarodna manifestacija grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ovaj put donosi čak 184 rada svjetskih i domaćih dizajnerica i dizajnera, među kojima su naravno i oni proglašeni najboljima u mnogim kategorijama o kojima je odlučivao Međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od prominentnih imena svjetske dizajnerske scene, a ove godine predsjeda mu Don Ryun Changu iz Koreje. U pitanju je slavni međunarodni akademik i profesor brendiranja i dizajna, trenutačno predaje na Yonsei University Songdo Underwood kampusu, a 25 godina bio je profesor na Sveučilištu Hongik u Seulu. Iza njega je bogata karijera, među ostalim bio je i glavni dizajner zimskih Olimpijskih igara u Pyeongchangu 2018., a kratko smo ga priveli na Zgrafu za njegova prvog posjeta Hrvatskoj i Zagrebu.

Kako je došlo do vaše suradnje sa Zgrafom?



Zgraf ima dugogodišnju međunarodnu reputaciju značajne platforme za multidisciplinarni dizajnerski diskurs, pa sam doista sretan što sam mu i ja dao svoj doprinos. A kako sam uvjeren da međukulturna razmjena obogaćuje dizajnersku praksu, ova prilika omogućila mi je da se i dodatno povežem s različitim dizajnerskim zajednicama.

Kojim kriterijima ste se vodili pri odabiru najboljih ostvarenja ovogodišnjeg Zgrafa?



Žiri je birao radove koji najbolje kombiniraju inteligenciju, inovaciju, emociju i koji su kulturno relevantni u smislu da odražavaju probleme današnjice. Također, privukli su me projekti koji postavljaju pitanja, koji izazivaju refleksiju, a ne oni koji samo izgledaju dobro. Živimo u vrlo složenim vremenima i dizajn mora ići dalje od toga da posjeduje samo površinsku ljepotu.

Koliko su događanja poput Zgrafa važna za profesiju?



Izuzetno su važna. Znate, dizajn je često usamljenička profesija, a događaji poput Zgrafa potiču dijalog, otvaraju dizajnere novim perspektivama i podižu kolektivne standarde različitih regija svijeta i samim time pomažu da dizajn ostane povezan s društvom, a ne da ostane zarobljen u svojem estetskom mjehuriću.

Je li ovo vaš prvi posjet Hrvatskoj? Kakvi su dojmovi? Što vam se sviđa u Zagrebu, a što vas je možda neugodno iznenadilo?



Da, ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj i prvi dojmovi su sjajni! Oduševljen sam Zagrebom u smislu koliko je kao grad sveden baš na pravu ljudsku mjeru, ali i time koliko je u njemu isprepleteno novog s tradicijom. Kultura intimnih kafića i gastronomska ponuda su očaravajući i dobar su antidot užurbanim životima koje uglavnom vodimo. Ugodno me iznenadila i razina dizajnerske svijesti prisutne u svakodnevnom životu. Ono što me neugodno iznenadilo je broj automobila u krasnoj staroj gradskoj jezgri – da je taj dio grada malo više prilagođen pješacima, uvjeren sam da bi bio još privlačniji.

Jeste li čuli nešto o novom vizualnom brendiranju grada Zagreba? Mislite li da je tu odrađen dobar posao?



Da, upoznat sam s nekim aspektima novog vizualnog brendiranja Zagreba o kojem su mi pričali moji hrvatski kolege. Iskreno poštujem trud koji stoji iza inicijative i profesionalni integritet onih koji su vodili taj proces, ali smatram da bi bilo neprimjereno da o njemu donosim svoju konačnu procjenu bez potpune spoznaje strateškog briefa iza tog projekta, uključenosti javnosti u njega i na koncu same procjene cijenjenog žirija koji ga je izabrao. Drugim riječima, dizajniranje unificiranog identiteta za grad poput Zagreba, koji je kulturno bogat i povijesno značajan, nije nimalo jednostavan zadatak. Na temelju onoga što sam vidio, inicijativa ima obećavajući početak. Međutim, vjerujem da, osim poštovanja tradicije i uspostavljene građanske ravnoteže, uspješan gradski brend danas mora rezonirati s mlađim generacijama i raznim globalnim publikama. U tom smislu, savjetujem daljnji razvoj identiteta Zagreba kako bi on uključio i suvremenije osjetilnosti — vizualne znakove, ton glasa i digitalna iskustva koja su svježa, dinamična i inkluzivna. Naime, brend nije samo statični logo; on je živa priča koja se konstantno razvija. Njegova prava snaga leži u tome kako kroz emocionalno snažne priče i narative usmjerene prema budućnosti angažira i lokalne stanovnike i posjetitelje. On ne odražava samo prošlost grada, on odražava i ambicije koje taj grad ima u budućnosti.

Što čini dobar brend?



Dobar brend je autentičan, diferenciran, emocionalno angažiran i prilagodljiv. Mora rezonirati s vrijednostima i težnjama ljudi, a ne samo s njihovim novčanikom.

Poznajete li rad nekog hrvatskog dizajnera iz prošlosti, a koji posebno cijenite?



Da, naravno. Sjećam se da sam davno, još kao student na Parsons School of Design vidio radove legendarnih dizajnera Ivana Picelja i Borisa Bućana u Muzeju moderne umjetnosti. Bio sam inspiriran njihovim osjećajem za prostor, za tipografsku formu, boje i modernistički pristup i inače tada prisutan u hrvatskoj kulturi.

Zgraf okuplja praktičare, teoretičare i kritičare grafičkog dizajna s namjerom propitivanja temeljnih problema

Koliko ste pak upoznati sa suvremenim hrvatskim dizajnom?



Svakim susretom učim sve više. Za sada mi se čini da hrvatski dizajn posjeduje sofisticiranost, duhovitost, jaku tradiciju odličnih plakata i veliki potencijal u digitalnom i iskustvenom dizajnu.

Koja zemlja trenutačno prednjači u brendiranju i dizajnu?



Rekao bih da ne postoji samo jedan lider, ali zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, SAD-a i Južne Koreje permanentno su jake. Kombiniraju zrelost dizajna, poštovanje prema zanatima i ekosustave inovacija. I najvažnije, dizajn vide kao sastavni dio društvene dobrobiti, a ne samo kao marketing.

Kako je upotreba AI-a utjecala na grafički dizajn?



AI je sredstvo koje i ometa, ali i pojačava učinak. Demokratizira pristup alatima, ali nas istovremeno izaziva da redefiniramo kreativnost. Njezina opasnost je u jednoličnosti, a njezina prilika je veća personalizacija i brza prototipizacija. Ključno je dakle – koristite AI, ali nemojte dozvoliti da AI koristi vas.

Koji je glavni zadatak grafičkog dizajna?



Grafički dizajn je pojam koji je uglavnom bio povezan s profesijom kada su tijekom prošlog stoljeća primarni mediji bili tiskani, tako da je sada možda zastario. U ovom dobu digitalnih medija, trebamo redefinirati taj sam pojam kako bi odražavao implikacije interdisciplinarnog dizajna koji se odražava na mnogim digitalnim platformama. Ipak, namjera mu je još uvijek ista – nevidljivo učiniti vidljivim – dati oblik idejama, vrijednostima i iskustvima na način koji povezuje i komunicira s različitim segmentima društva i to na empatičan i inkluzivan način.

Rođeni ste u diplomatskoj obitelji i djetinjstvo ste proveli na Tajvanu, u Japanu, SAD-u, Kanadi, Etiopiji, Čileu i Španjolskoj. Kako vas je to oblikovalo?



Naučio sam da je svjetska kultura poput ogromnog prekrasnog mozaika s raznolikim načinima izraza: dinamična je, višebojna, slojevita i tako privlačno kontradiktorna. Ta spoznaja danas mi pomaže da dizajnu i brendiranju pristupam s empatijom i znatiželjom. Osim toga, odrastajući na taj način, razvio sam ljubav prema putovanjima, učenju novih jezika, egzotičnoj kuhinji zbog čega sam skupio priličnu kolekciju nagradnih milja zbog učestalog letenja!

Kako ste odlučili posvetiti se baš grafičkom dizajnu i brendiranju?



Primarno sam studirao arhitekturu, ali putem sam se zaljubio u neposrednost grafičkog dizajna. Brendiranje mi je pak omogućilo da kombiniram strategiju, predavanje i estetiku što je savršen prostor za sve moje interdisciplinarne interese.

Odakle crpite inspiraciju?



Doslovno iz svega, iz putovanja, razgovora, odlaska u kino, književnosti, prirode i osobito iz interakcija s mladim dizajnerskim kolegama i studentima – njihov doprinos održava me mladim, iskrenim i relevantnim za senzibilitet današnjice.

Tko vas je najviše oblikovao kao dizajnera?



Dizajneri poput Ahna Sang Sooa, Massima Vignellija i Neila Fujite oblikovali su moje dizajnersko razmišljanje. Ali osoba koja je na mene najviše utjecala kao na čovjeka je Charles Darwin i njegova teorija evolucije koja me naučila pažljivo promatrati kako se naš okoliš razvija i mijenja i kako se mi kao ljudi i dizajneri moramo tome prilagoditi, kako vizualno tako i kontekstualno, a sve kako bismo uspješno komunicirali s publikom i jedni s drugima.

"AI u dizajnu je sredstvo koje i ometa, ali i pojačava učinak. Rekao bih da je ključno koristiti AI, ali nikako dozvoliti da AI koristi vas", kaže profesor dizajna i predsjednik žirija Zgrafa Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako birate projekte na kojima radite?



Tražim projekte koji imaju smisla i potencijal za utjecaj — ne samo financijski nego kulturni ili društveni. Biram klijente koji dizajnere vide kao partnere, a ne kao operatere ili dobavljače ideja.

Koji je najveći i najzahtjevniji projekt na kojem ste radili?



Jedan od najzahtjevnijih bio mi je posao glavnog dizajnera zimskih Olimpijskih igara u Pyeongchangu u Južnoj Koreji 2018. Koordinacija između tisuća aplikacija, dionika i političkih konteksta, bila je ogroman izazov. Ponosan sam što je taj multidisciplinarni projekt koji je uključivao nekoliko stotina dizajnera na kraju izdržao test vremena i bio globalno prihvaćen, a za svoj doprinos 2019. sam i nagrađen Predsjedničkom medaljom korejske vlade, prvom takvom koja je dodijeljena edukatoru dizajna.

A koji je vaš najveći dizajnerski promašaj?



Na početku karijere znao sam zakomplicirati neke projekte identiteta brenda, misleći da kompleksnost znači sofisticiranost. S godinama sam naučio da su najvažniji jasnoća i upotrebljivost i da je usklađenost s potrebama publike važnija od vizualnog stila dizajnera.

Što je najvažnija stvar koju želite naučiti svoje studente?



Da ostanu znatiželjni, nepristrani i etični. Alati, mediji i tehnologija uvijek će se razvijati, ali ove nabrojene osobine uvijek će biti određene njihovom kreativnom vizijom.

Što mislite o trenutačnoj generaciji mladih dizajnera?



Vješti su s medijima, snalažljivi i društveno osviješteni. Moj jedini strah je da pod utjecajem univerzalnih platformi poput YouTubea i TikToka ne zaborave na važnost kulturne različitosti i stalnog eksperimentiranja.