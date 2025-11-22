Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Prva samostalna izložba Varaždinca u Dubaiju

Vudragove skulpture i kovanica kralja Tomislava izložene uz bok Picassu i Miróu

Foto: Bojan Horvat
1/7
Autor
Maja Car
22.11.2025.
u 13:00

U srcu umjetničke četvrti Dubaija, u prestižnoj Hedonist Gallery, hrvatski kipar Nikola Vudrag predstavio je svoju izložbu "Legacy". Njegove monumentalne skulpture od čelika i numizmatička djela time su stala uz bok remek-djelima najslavnijih slikara, označivši snažan prodor suvremene hrvatske umjetnosti na svjetsku scenu

.U prostoru gdje se inače slave velikani 20. stoljeća, posjetitelji izložbe "Legacy" u Dubaiju zakoračili su u svijet u kojem, kako je to opisala jedna posjetiteljica, "metal diše, a vrijeme se savija". Varaždinski umjetnik Nikola Vudrag, čiji radovi spajaju mediteransko nasljeđe s utjecajima Bliskog istoka, predstavio je seriju svojih velikih metalnih skulptura stvorenih od tisuća precizno zavarenih čeličnih šipki. U vrijeme globalnih podjela, izložba "Legacy" Nikole Vudraga u Hedonist galeriji u samom centru Dubaija naglašava duboke kulturne sličnosti koje ove regije daleko više ujedinjavaju nego što ih razdvajaju, nudeći aktualan narativ jedinstva.

"Legacy" (Naslijeđe) istražuje trajni koncept kulturnog naslijeđa: ono što smo naslijedili od onih prije nas i ono što ćemo prenijeti budućim generacijama. Vudrag pronicljivo prožima univerzalne teme, od teologije i zajedničkih islamsko-kršćanskih korijena do filozofije i znanosti, čineći izložbu pristupačnom svakom posjetitelju. Ova tematska širina podsjeća na važnost dijaloga i razumijevanja u suvremenom svijetu.

Uz dvanaest skulptura koje predstavljaju srž Vudragova umjetničkog rada, izložba predstavlja i numizmatičku kolekciju iz umjetnikova osobnog arhiva. Tu se između ostalih nalaze i službene hrvatske euro kovanice, čiji je izvedbeni autor upravo Vudrag, zajedno s kolekcionarskim primjercima kao što su kovanice kralja Tomislava, Dalmatinera, Crnog guštera i Zvjezdarnice Višnjan. Ovi su predmeti izloženi u dijalogu sa zlatnim Picassovim medaljonima i skulpturama Jeana Miroa iz kolekcije Hedonist Gallery, stvarajući fascinantan dijalog između prošlosti i suvremenosti.

Svečano otvorenje izložbe bilo je iznimno posjećeno. Galeriju je ispunilo mnoštvo ljubitelja umjetnosti, članova lokalne zajednice i inozemnih gostiju iz različitih sfera društvenog života, što je pokazalo kako temeljna misija izložbe ujedinjenje kroz kulturu, zaživljava u praksi. Među brojnim uzvanicima, izložbu je došao podržati i Ured konzula Republike Hrvatske, na čelu s Jasminom Devlićem, čije je prisustvo dodatno naglasilo značaj ovog kulturnog događaja i jaku vezu između Hrvatske i UAE zajednice. 

Ovo je Vudragova prva samostalna izložba u Dubaiju, nakon projekta za Ujedinjene narode na COP28 u Dubaiju 2022. godine. Sama Hedonist Gallery smještena je na prestižnoj lokaciji nedaleko od Burj Khalife, a Vudragova izložba je pažljivo kurirana i kombinirana s odabranim djelima modernih majstora poput spomenutih Picassoa, Dalíja i Miróa, postavljajući tako Vudragov rad u širi kontekst svjetske moderne umjetnosti.

Kako je jedan posjetitelj zaključio, 'kada se vaše skulpture nađu u istom prostoru kao djela Picassa, Dalíja ili Miróa, to ne govori samo nešto. To govori sve.' Time je "Legacy" Nikole Vudraga postala ne samo njegova osobna ostavština, već i nasljeđe koje hrvatsku umjetnost pozicionira ondje gdje i pripada – na sam vrh svjetske scene.

Ključne riječi
Dali Miro hedonist gallery dubaji Picasso kralj Tomislav nasljeđe legacy nikola vudrag

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GUTLJAJ PROŠLOSTI

Znate li gdje su bile najstarije zagrebačke krčme i kavane?

Izložba "Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)" koja se 28. studenog otvara u Muzeju grada Zagreba, vodi posjetitelja na putovanje kroz kavansku povijest Zagreba od kraja devetnaestog stoljeća do početka Drugoga svjetskoga rata. Posjetitelji mogu zaviriti u duh vremena kada se uz gutljaje kave, vina, piva i nadolazećih bezalkoholnih pića raspravljalo o politici, ekonomiji, športu ili se jednostavno tračalo

Dorothy Cross izlaže u Zagrebu

Okosnica izložbe je trud umjetnice da mumificiranog Egipćanina iz Irske vrati u Kairo

Umjetnički paviljon u Arheološkom muzeju u Zagrebu predstavlja izbor radova poznate suvremene irske umjetnice nastalih tijekom zadnja tri desetljeća. Smještajući izložbu, koja ukazuje na povijest kolonijalizma utkanu u kulturnu povijest Zapada, između egipatske i prapovijesne zbirke dodatno se iscrtava veza između našeg prostora i vremena, udaljenih povijesti i geografija

Nastale su proljetos, a djeluju proročanski

Mladi umjetnik na svojim grafikama 'predvidio' požar Vjesnikovog nebodera

Grafike Jakova Pašalića trenutačno su izložene u Tifološkom muzeju, a iako djeluju kao da je na njima neboder Vjesnika već izgorio, nastale su puno prije požara, a rupe na Pašalićevom Vjesniku u biti označavaju kontrast nekadašnje vanjštine zgrade koja ga je očaravala svojim bakrenim sjajem, i njegove prazne unutrašnjosti. 'Suludo mi je sada vidjeti prave rupe u zgradi Vjesnika, ne one s moje grafike. Nitko od nas nije mogao ni zamisliti da će preko noći izgorjeti i izgubiti svoj sjaj. Volio sam tu zgradu', kazao je Pašalić

Učitaj još

Kupnja