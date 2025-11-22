Vudragove skulpture i kovanica kralja Tomislava izložene uz bok Picassu i Miróu

.U prostoru gdje se inače slave velikani 20. stoljeća, posjetitelji izložbe "Legacy" u Dubaiju zakoračili su u svijet u kojem, kako je to opisala jedna posjetiteljica, "metal diše, a vrijeme se savija". Varaždinski umjetnik Nikola Vudrag, čiji radovi spajaju mediteransko nasljeđe s utjecajima Bliskog istoka, predstavio je seriju svojih velikih metalnih skulptura stvorenih od tisuća precizno zavarenih čeličnih šipki. U vrijeme globalnih podjela, izložba "Legacy" Nikole Vudraga u Hedonist galeriji u samom centru Dubaija naglašava duboke kulturne sličnosti koje ove regije daleko više ujedinjavaju nego što ih razdvajaju, nudeći aktualan narativ jedinstva.

"Legacy" (Naslijeđe) istražuje trajni koncept kulturnog naslijeđa: ono što smo naslijedili od onih prije nas i ono što ćemo prenijeti budućim generacijama. Vudrag pronicljivo prožima univerzalne teme, od teologije i zajedničkih islamsko-kršćanskih korijena do filozofije i znanosti, čineći izložbu pristupačnom svakom posjetitelju. Ova tematska širina podsjeća na važnost dijaloga i razumijevanja u suvremenom svijetu.

Uz dvanaest skulptura koje predstavljaju srž Vudragova umjetničkog rada, izložba predstavlja i numizmatičku kolekciju iz umjetnikova osobnog arhiva. Tu se između ostalih nalaze i službene hrvatske euro kovanice, čiji je izvedbeni autor upravo Vudrag, zajedno s kolekcionarskim primjercima kao što su kovanice kralja Tomislava, Dalmatinera, Crnog guštera i Zvjezdarnice Višnjan. Ovi su predmeti izloženi u dijalogu sa zlatnim Picassovim medaljonima i skulpturama Jeana Miroa iz kolekcije Hedonist Gallery, stvarajući fascinantan dijalog između prošlosti i suvremenosti.

Svečano otvorenje izložbe bilo je iznimno posjećeno. Galeriju je ispunilo mnoštvo ljubitelja umjetnosti, članova lokalne zajednice i inozemnih gostiju iz različitih sfera društvenog života, što je pokazalo kako temeljna misija izložbe ujedinjenje kroz kulturu, zaživljava u praksi. Među brojnim uzvanicima, izložbu je došao podržati i Ured konzula Republike Hrvatske, na čelu s Jasminom Devlićem, čije je prisustvo dodatno naglasilo značaj ovog kulturnog događaja i jaku vezu između Hrvatske i UAE zajednice.

Ovo je Vudragova prva samostalna izložba u Dubaiju, nakon projekta za Ujedinjene narode na COP28 u Dubaiju 2022. godine. Sama Hedonist Gallery smještena je na prestižnoj lokaciji nedaleko od Burj Khalife, a Vudragova izložba je pažljivo kurirana i kombinirana s odabranim djelima modernih majstora poput spomenutih Picassoa, Dalíja i Miróa, postavljajući tako Vudragov rad u širi kontekst svjetske moderne umjetnosti.

Kako je jedan posjetitelj zaključio, 'kada se vaše skulpture nađu u istom prostoru kao djela Picassa, Dalíja ili Miróa, to ne govori samo nešto. To govori sve.' Time je "Legacy" Nikole Vudraga postala ne samo njegova osobna ostavština, već i nasljeđe koje hrvatsku umjetnost pozicionira ondje gdje i pripada – na sam vrh svjetske scene.