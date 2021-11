Vinilno reizdanje majstorski autentičnih Bambi Molestersa

Još jedan važan domaći album ovih je dana dobio zasluženo vinilno reizdanje, što će ga predstaviti novoj generaciji diskofila, ali i onima koji ga posjeduju samo na CD-u. Radi se o albumu “As The Dark Wave Swells” Bambi Molestersa, koji je 2010. bio još jedno sjajno izdanje kakvom smo se i nadali od gitarista Dinka Tomljanovića i Dalibora Pavičića, Lade Furlan na basu i Hrvoja Zaborca na basu.

Pridodavši klavijature Chrisa Cacavasa, člana bivših Green On Red i vlasnika nekoliko odličnih solo albuma, i Luke Benčića, melotron Chrisa Eckmana i gudačku sekciju i puhače, Bambi Molesters proširili su zvučni spektar albuma koji je, nakon suradnje The Strange, donio povratak instrumentalnoj glazbi. No, njome se moglo puno toga reći. Kao što davna teorija kaže da za pjevanje bluesa nije potrebno biti obojen, tako je i surf-glazbu i njezinu prilagodbu vlastitim zamislima sastav iz Siska napravio majstorski autentično. Temelj su bile odlične gitarističke međuigre i ambijenti koji su surf-rock podlogu širili prema drukčijim ugođajima, pri čemu su nezaobilazne bile inventivne ritmičke strukture sjajno usvirane postave. S kreditom uvjerljivih majstora, opuštenost koja je vladala na albumu “As The Dark Wave Swells” u pažljivo i slojevito strukturiranom materijalu fascinantno je isticala osjećaj glazbenika za ono što sviraju, a ne umjetno naučenu lekciju. Tehnički dio priče bio je podjednako uvjerljiv, zbog čega vinilno reizdanje i ima puni smisao. Od produkcije Chrisa Eckmana, odlične tonske snimke i miksa sve do prepoznatljiva ovitka koji barata elementima retropriče (fotografija bazena sa stražnje stranice ovitka preuzeta je s lostamerica.com) i suvremenog redizajna s naslovnice.

Kreativno ubrzanje koje su Bambi Molesters pojačavali godinama, na albumu “As The Dark Wave Swells” dobilo je uvjerljiv nastavak u priči koja na domaćem terenu nije imala konkurencije. Jer, Bambi Molesters najviše su iskoristili mogućnosti suradnje s inozemnim kolegama, a svoj potencijal pokazali u mnogo prestižnih suradnja s prvotimcima svjetske rock-scene koje i danas djeluju nestvarno.