Nakon nagrade u Cannesu Pawlikowski s filmom 'Fatherland' stiže u Slano

Slano Film Days i ove godine okuplja neka od najznačajnijih imena suvremene europske i svjetske kinematografije. Među autorima koji se u Slano vraćaju već godinama jest i oskarovac Paweł Pawlikowski, kojeg za Mira Purivatru veže dugogodišnje prijateljstvo i zajednička strast prema filmu.

Redovit gost i blizak prijatelj projekta, Pawlikowski na Slano Film Days dolazi s novim filmom FATHERLAND, nagrađenim za najbolju režiju na upravo održanom Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je film imao svjetsku premijeru, dok će onu hrvatsku imati u ljetnom kinu Vila Riva u Slanom.

FATHERLAND je intimna, vizualno raskošna crno-bijela elegija o odnosu Thomasa Manna i njegove kćeri Erike tijekom putovanja kroz razorenu poslijeratnu Njemačku na početku hladnog rata. Film koji je u Cannesu izazvao snažan kritički odjek opisan je kao emocionalno precizno i formalno virtuozno ostvarenje koje kroz intimnu obiteljsku priču razotkriva širu krizu europskog identiteta. Žiri od dvanaest međunarodnih kritičara uglednog časopisa Screen International proglasio je FATHERLAND najboljim filmom u glavnom natjecateljskom programu ovogodišnjeg Festivala u Cannesu.

Pawlikowski će u Slanom sudjelovati i na Filmskim razgovorima sa sudionicima Slano Film Days, gdje će govoriti o svom novom filmu, uz moderaciju Rubena Östlunda, jednog od najvažnijih suvremenih europskih autora i dvostrukog dobitnika Zlatne palme.

U sklopu filmskog programa Slano Film Days prikazivat će se još jedan film Paweła Pawlikowskog koji mu je donio nagradu za najbolju režiju na Filmskom festivalu u Cannesu, ali i tri nominacije za Oscara – HLADNI RAT. Gošća ovogodišnjeg Slano Film Days je i Joanna Kulig, kojoj je upravo glavna uloga u filmu HLADNI RAT donijela međunarodno priznanje i učvrstila status jedne od najistaknutijih glumica današnjice. Kulig će na Filmskim razgovorima sa sudionicima, uz moderaciju Pawlikowskog, podijeliti iskustva dugogodišnje suradnje s redateljem te govoriti o svojoj međunarodnoj glumačkoj karijeri.

Naime, dugogodišnja umjetnička suradnica i muza Pawela Pawlikowskog tumačila je zapažene uloge i u njegovim filmovima FATHERLAND, THE WOMAN IN THE FIFTH i IDA, dobitniku Oscara za najbolji strani film. Glumila je u miniseriji MASTERS OF THE AIR, koju produciraju Steven Spielberg i Tom Hanks, kao i u filmu SHE CAME TO ME redateljice Rebecce Miller, uz Petera Dinklagea, Anne Hathaway i Marisu Tomei. Posebno priznanje dobila je i za rad u Netflixovoj seriji THE EDDY Damiena Chazellea, kao i za uloge u filmovima ELLES, CLERGY, KOMPROMAT i ISOLA. Godine 2023. pojavila se u filmu KNOX GOES AWAY uz Michaela Keatona, a bila je i članica žirija programa Un Certain Regard na 75. Filmskom festivalu u Cannesu. Od veljače ove godine glavna je protagonistica nove Netflixove povijesne dramske miniserije LEAD CHILDREN.

Ruben Östlund u Slanom će predstaviti selekciju svojih kratkih filmova, među kojima su AUTOBIOGRAPHICAL SCENE NUMBER 6882, koji prati skupinu prijatelja tijekom promatranja pokušaja skoka s mosta u vodu, te INCIDENT BY A BANK, duhovita i precizno koreografirana rekonstrukcija neuspjele pljačke banke inspirirana stvarnim događajem iz 2006. godine. Po Östlundovu odabiru prikazat će se i dokumentarni film DEATH OF A FANTASTIC MACHINE autora Axela Danielsona i Maximiliena Van Aertrycka, koji prati transformaciju kamere od ranih dana fotografije do suvremenih slika generiranih umjetnom inteligencijom.

Östlund će u Slanom sudjelovati i u Filmskim razgovorima sa sudionicima, o svom autorskom procesu, filmovima i novom projektu THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN, koji je napisao i režirao, a u kojem glume Keanu Reeves, Kirsten Dunst i Daniel Brühl. Film je trenutačno u fazi postprodukcije, a razgovor sa sudionicima moderirat će redatelj Ognjen Glavonić.

Sudionici programa za redatelje su Bruno Anković (Hrvatska), Igor Bezinović (Hrvatska), Stefan Đorđević (Srbija), Ilir Hasanaj (Kosovo*), Ester Ivakič (Slovenija), Sara Stijović (Crna Gora) i Georgi M. Unkovski (Sjeverna Makedonija), dok na programima namijenjenima glumcima sudjeluju Dino Bajrović (Bosna i Hercegovina), Jelena V. Đukić (Crna Gora), Milica Gojković (Srbija), Kosovare Krasniqi (Kosovo*), Tamara Ristoska (Sjeverna Makedonija), Ana Marija Veselčić (Hrvatska) i Mina Švajger (Slovenija).

Slano Film Days održat će se od 16. do 20. lipnja 2026., a konačan popis gostiju i raspored filmskih projekcija bit će objavljeni početkom lipnja. Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.