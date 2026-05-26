Hit glazbena destinacija

Američki i britanski mediji preporučuju INmusic festival kao razlog za posjet Zagrebu

Zagreb: Nastup grupe Rival Sons na INmusic festivalu
Zoe Sarlija/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 10:48

Cijenjeni međunarodni mediji, britanski The Independent i američki USA Today, objavili su preporuke koje INmusic i Zagreb predstavljaju međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi ove godine. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja na zagrebačkom Jarunu, a ovogodišnji lineup predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, Manic Street Preachers...

Britanski The Independent u svom vodiču za ljetne aktivnosti u Europi preporučuje svojim čitateljima samo jedan glazbeni festival i to INmusic festival nazivajući ga u naslovu "najboljim hrvatskim glazbenim festivalom".

List ističe dvadeset godina postojanja INmusic festivala, opisuje ga kao 'najveći hrvatski glazbeni događaj na otvorenom' te naglašava festivalsku atmosferu uz jezero Jarun, kampiranje na festivalskoj lokaciji te spoj svjetskih headlinera i opuštenog boutique festivalskog iskustva.

Taj medij ističe destinacijsku prednost INmusic festivala kao jedinog međunarodno relevantnog događaja u Zagrebu koji se održava van centra grada.

Američki USA Today u velikom ljetnom vodiču kroz Hrvatsku posebno izdvaja INmusic festival kao jedno od ključnih iskustava ljeta koje se ne propušta. U članku navodi kako 'dolazak u Zagreb u lipnju znači samo jedno – vidjeti najbolje ljetno događanje - INmusic festival' te ističe da je festival tijekom dva desetljeća zaslužio svoje mjesto u europskom festivalskom kalendaru iz godine u godinu.

Posebno se naglašava jedinstvena lokacija festivala na jarunskim otocima, pozornice uz jezero i panorama Zagreba koja festival čini jednim od vizualno i iskustveno najposebnijih glazbenih događaja u regiji, navodi INmusic ocjenjujući da je to "odlična promocija Zagreba na zahtjevnom, ali i destinacijski ciljanom američkom tržištu". 

Organizatori smatraju da objave u međunarodnim medijima dodatno potvrđuju značaj INmusic festivala za turističku privlačnost Zagreba jer pokazuju da međunarodno prepoznat festival kao što je INmusic nije samo programski sadržaj u gradu, nego i relevantan način na koji se grad komunicira i doživljava.

“Posebno nas veseli što međunarodni mediji prepoznaju Zagreb kao grad vrhunskog glazbenog događaja i jedinstvenog festivalskog iskustva. INmusic je tijekom godina postao važan dio identiteta Zagreba u europskom festivalskom prostoru”, poručuju organizatori festivala.

Ove godine INmusic festival obilježava 20 godina od prvog održavanja. Tijekom dva desetljeća izrastao je iz regionalnog glazbenog događaja u međunarodno priznati festival koji redovito dovodi neka od najvećih svjetskih imena alternativne i rock scene.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja na zagrebačkom Jarunu, a ovogodišnji lineup predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, Manic Street Preachers, The Flaming Lips i brojni drugi izvođači.

