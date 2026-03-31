Vida Meić s izložbom 'Present Continuous' otvara izložbenu sezonu Galerije 90-60-90

Galerija 90-60-90 prvu ovogodišnju izložbenu sezonu otvara samostalnom izložbom umjetnice Vide Meić, pod naslovom "Present Continuous". Riječ je o radu koji proizlazi iz umjetničkog doktorskog istraživanja usmjerenog na jedno od temeljnih, ali teško dohvatljivih iskustava – vrijeme.

Izložba se razvija kao studija slučaja koja nastoji vizualizirati ono što je u svojoj naravi nevizualno: subjektivni, fluidni i višeslojni doživljaj temporalnosti. Kroz instalaciju grafika dubokog tiska Meić istražuje mogućnosti bilježenja vremena koje nije linearno ni stabilno, već promjenjivo, fragmentarno i istovremeno višeglasno.

U središtu rada nije prošlost niti budućnost, već stanje između, procjep u kojem se vrijeme ne mjeri događajima, nego iskustvom trajanja. Umjetnica fokus premješta na mikroprostore svijesti, na ono „između sekundi“, gdje se odluke odgađaju, a radnje ostaju otvorene i nedovršene. Upravo ta nedovršenost postaje ključni element rada: prostor u kojem se značenje ne proizvodi kroz rezultat, nego kroz samo odvijanje.

Instalacija ne nudi narativ niti zaključak. Umjesto toga, gradi polje mogućnosti u kojem se geste akumuliraju bez potrebe za objašnjenjem, a višeslojnost ne vodi strukturi, nego nakupljanju. U tom kontinuiranom tijeku brišu se jasne granice između punine i praznine, između akcije i čekanja. Čekanje se pritom transformira u čin - aktivan, svjestan proces bivanja u vremenu. "Present Continuous" tako otvara prostor u kojem trenutak gubi jasnoću, produžuje se i zasićuje, dok samo trajanje postaje dovoljno samo sebi.

Vida Meić (1991., Čakovec) diplomirala je grafiku 2017. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Ines Krasić, s pohvalom summa cum laude. Dobitnica je niza relevantnih priznanja, uključujući nagradu Grafičke zbirke NSK, MSU nagradu, 2. HPB nagradu Salona mladih, Erste Grand Prix te nagradu „Ivan Kožarić“.

Od 2016. godine kontinuirano samostalno izlaže, a sudjelovala je na više od trideset skupnih izložbi. Njezini radovi nalaze se u zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti, Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Muzeja Grada Rovinja te Erste banke. Zaposlena je kao asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje pohađa i poslijediplomski doktorski studij.



Otvorenje izložbe održat će se 1. travnja u 20 sati, a izložba ostaje otvorena do 8. travnja, svakodnevno od 16 do 20 sati. Izložba se održava u Pogonu Jedinstvo, u prostoru Galerije 90-60-90, u organizaciji Platforme za suvremenu umjetnost.