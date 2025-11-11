Naši Portali
'Lijepa večer, lijep dan'

Veliki uspjeh filma Ivone Juka u Cottbusu i Cambridgeu

VL
Autor
vecernji.hr
11.11.2025.
u 13:04

Film „Lijepa večer, lijep dan“ redateljice i scenaristice Ivone Juka osvojio je tri nagrade na FilmFestivalu Cottbus, kao i nagradu za najbolji film na Cambridge Film Festivalu

Film „Lijepa večer, lijep dan“ redateljice i scenaristice Ivone Juka nastavlja svoj iznimno uspješan festivalski put. Nakon svjetske premijere na Framelineu u San Franciscu i europske premijere u Varšavi, film je trijumfirao na jednom od najvažnijih europskih festivala posvećenih istočnoeuropskom filmu – FilmFestivalu Cottbus – osvojivši čak tri nagrade: glavnu nagradu za najbolji film, nagradu publike za najbolji film te nagradu za najbolje glumačko ostvarenje koju je dobio Emir Hadžihafizbegović. Festival se održao od 4. do 9. studenog u njemačkom gradu Cottbusu.

Istovremeno je stigla vijest iz Ujedinjenog Kraljevstva da je film osvojio nagradu za najbolji film na Cambridge Film Festivalu, održanom od 23. listopada do 2. studenog. Ova nova priznanja potvrđuju iznimnu međunarodnu recepciju filma, koji je do sada osvojio čak deset nagrada i prikazan je na 25 festivala diljem svijeta.

„Svaka od ovih nagrada potvrda je da se snažna i autentična priča prepoznaje i izvan granica našeg jezika i konteksta. FilmFestival Cottbus i Cambridge Film Festival važni su jer okupljaju publiku koja razumije i poštuje kompleksne, hrabre filmove – a to su upravo oni gledatelji za koje je ‘Lijepa večer, lijep dan’ i nastao“, izjavila je producentica Anita Juka nakon dodjele nagrada.

Smješten u Jugoslaviju pedesetih godina, film prikazuje četvoricu ratnih veterana i umjetnika koji postaju žrtve političkog progona zbog svoje seksualne orijentacije. Kada partijski lojalist Emir dobije zadatak da ih razotkrije, započinje moralna drama o identitetu, krivnji i hrabrosti.

Foto: 4film

Film je hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma. Režiju i scenarij potpisuje Ivona Juka, čiji je prethodni film „Ti mene nosiš“ imao premiijeru na Karlovy Vary International Film Festivalu te bio prvi hrvatski naslov otkupljen za globalnu distribuciju na Netflixu.

Glavne uloge nose Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić te nagrađeni Emir Hadžihafizbegović. Na filmu su radili nagrađivani autori: direktor fotografije Dragan Ruljančić, montažeri Nenad Pirnat i Nina Velnić, scenograf Zvonko Sarić, majstorica maske Ana Bulajić Črček, kostimografkinja Goranka Krpan, snimatelj Filip Kos te skladatelj Michael Brook, nominiran za Zlatni globus.

Film je producirala Anita Juka ispred 4Filma, poznatog po suradnji na filmovima „Bazen beskraja“ Brandona Cronenberga (Sundance, Berlinale), „Dani suše“ Emina Alpera (Cannes), „Vizija leptira“ Maksima Nakonechnyija (Cannes) te „Ti mene nosiš“ Ivone Juka (Karlovy Vary).

„Lijepa večer, lijep dan“ je koprodukcija Hrvatske, Kanade, Poljske, Cipra i Bosne i Hercegovine, a u hrvatska kina stiže u 2026. godini.

Kupnja