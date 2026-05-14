24. izdanje festivala

Službeni plakat ZFF-a ove je godine posvećen kultnom Berkovićevom 'Rondu', a najavljena je i nova lokacija održavanja

Službeni plakat 2026
Zagreb Film Festival
VL
Autor
Hina
14.05.2026.
u 11:58

Berkovićev film prikazat će se na ZFF-u u sklopu programa Mreže festivala Jadranske regije u novoj, restauriranoj verziji. Digitalno ga je restaurirala Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva, uz pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra, a restauracija u rezoluciji 4K provedena je u studiju Teleking u Ljubljani

Zagreb Film Festival (ZFF), čije se 24. izdanje otvara 9. studenoga, najavljuje novu lokaciju održavanja - Kaptol Boutique Cinema i predstavlja službeni festivalski plakat, koji je posvećen remek-djelu "Rondo" Zvonimira Berkovića koje ove godine slavi 60. rođendan.

"Budući da ZFF još od 2003. predstavlja istaknute dugometražne prvijence, ovogodišnji službeni festivalski plakat prikladno krasi upravo prizor iz jednog od najuspjelijih debija u povijesti hrvatskog filma", ističe se u najavi ovogodišnjeg izdanja.

Kako se podsjeća, film je u Puli 1966. osvojio Zlatnu arenu za najbolji scenarij (Zvonimir Berković), glavnu mušku ulogu (Relja Bašić) te fotografiju (Tomislav Pintar), te podijelio Srebrnu arenu za film i najbolju glavnu žensku ulogu (Milena Dravić). Iduće godine je prikazan i na Tjednu kritike u Cannesu, a dobio je i nagradu za scenarij na festivalu u Atlanti.

Pod kreativnim vodstvom Studija Šesnić&Turković, prepoznatljiv neonski font ZFF-a apliciran je na poznati prizor iz filma u kojem Milena Dravić promatra partiju šaha između svog filmskog supruga i njegovog prijatelja. "Berković igru šaha koristi kako bi njome implicirao monotoniju te repetitivnost svakodnevice likova, naglašenu majstorskom crno-bijelom fotografijom te Mozartovim Rondom u pozadini koji izvodi Jurica Murai", kažu s festivala.

"Iako je film nastao prije puno godina i govori o jednom drugačijem Zagrebu i odnosima koji su u njemu vladali, drago mi je da njihovi likovi i dalje žive, a rečenice koje izgovaraju rezoniraju s današnjim generacijama", istaknula je Ana Berković, dodavši kako je počašćena time što je ZFF za vizualni identitet 24. izdanja odabrao film njezina oca.

Berkovićev film prikazat će se na ZFF-u u sklopu programa Mreže festivala Jadranske regije u novoj, restauriranoj verziji. Digitalno ga je restaurirala Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva, uz pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra, a restauracija u rezoluciji 4K provedena je u studiju Teleking u Ljubljani.

Nova lokacija Kaptol Boutique Cinema pridružuje se ranijim festivalskim lokacijama – kinu Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti i Surogatkinu KIC, a dio programa ponovno će se prikazivati online.

kultura Milena Dravić Relja Bašić zlatna arena Kaptol Butique Cinema Zvonimir Berković Rondo film Zagreb film festival

