"zabranjeno smijanje"

Urnebesni kaos večeras na HTV-u 2: Ljubomira Kerekeša ostavljaju i žena i ljubavnica, a zbog uloge je nosio i ronilačko odijelo

Zagreb: Glumci Ljubomir i Jan Kerekeš glume u predstavi Gospon doktor Vinski Opatovinski
14.05.2026.
u 11:26

Više od desetljeća nakon premijere, televizijski film Davora Žmegača, snimljen prema nagrađivanom kazališnom komadu Mire Gavrana, nudi zabavan podsjetnik na vječno aktualne teme ljubavi, nevjere i obiteljskih zavrzlama. U glavnoj ulozi je Ljubomir Kerekeš kao muškarac čiji se savršeni život raspada

Što se dogodi kada vrsnom prodavaču lovne i ribolovne opreme, sretno oženjenom ocu dvoje djece koji uz to vješto održava i vezu s mlađom ljubavnicom, sreća iznenada okrene leđa? Upravo to je polazišna točka filma "Zabranjeno smijanje", šarmantne komedije neočekivanih zapleta koja će večeras u 21:13 biti prikazana na Drugom programu HTV-a.

Glavni junak Boris, kojeg na pragu pedesete maestralno tumači Ljubomir Kerekeš, nađe se u nezavidnoj situaciji kada ga istovremeno napuste i supruga i ljubavnica. U očajničkom pokušaju da povrati poljuljani životni sklad, on smišlja novi plan, no svakim se potezom sve više zapliće u mrežu nevjerojatnih situacija koje vode prema potpunoj katastrofi, a bračni trokut dobiva sve više i više kutova.

Okosnicu filma čini sjajna glumačka postava. Uz Kerekeša, koji je o svojoj ulozi svojedobno duhovito rekao: "Ne glumim baš ljubavnika koji se može poželjeti, ali bolje išta nego ništa. I u tome ima bogatstva." Ulogu njegove supruge nosi Ljiljana Bogojević, a njegovu ljubavnicu Ninu, koja ga nakon pet godina veze odluči napustiti, utjelovila je Nataša Dangubić. "Nije lako kad ti je već trideset i osam nakon pet godina veze ostaviti ljubavnika, pa makar bio i poput Borisa", otkrila je Dangubić djelić pozadine njihova odnosa. U ostalim ulogama pojavljuju se poznata glumačka imena poput Lane Barić, Kristijana Ugrine, Draška Zidara, Nikše Butijera i Slavice Knežević, a kritike su svojedobno isticale kako upravo sporedni glumci, posebice Barić i Zidar, svojim upečatljivim izvedbama filmu dali posebnu snagu.

Film je nastao prema istoimenoj i iznimno uspješnoj kazališnoj drami našeg najizvođenijeg suvremenog dramatičara Mire Gavrana, koja je 2004. godine ovjenčana i Nagradom "Marin Držić". Put od kazališnih dasaka do malih ekrana bio je izazovan, što je potvrdio i sam autor. Naime, dok predstava ima samo tri lica, u filmu ih je petnaestak, što je zahtijevalo značajne scenarističke prepravke na kojima je Gavran radio zajedno s redateljem Davorom Žmegačem. Snimljen u produkciji Dramskog programa HRT-a, film je predstavljao i pokušaj obnove proizvodnje televizijskih filmova nakon višegodišnje stanke, a snimanje je započelo u jesen 2011. godine, među ostalim i u Lovačkom muzeju u Zagrebu.

Iako nakon premijere i prikazivanja na Pulskom filmskom festivalu "Zabranjeno smijanje" nije pobralo jednoglasne ovacije kritike, a neki su mu zamjerali sporost i nedovoljno iskorišten potencijal, film i danas vrijedi pogledati. Njegova snaga leži upravo u Gavranovom pametnom i duhovitom predlošku koji na pitak način progovara o muškoj sebičnosti i ženskoj snalažljivosti, ali i obratno. To je priča o ljubavi, vjernosti i zamršenim obiteljskim odnosima koja je, bez obzira na protok vremena, ostala jednako relevantna i prepoznatljiva, nudeći humorističan pogled na ljudske slabosti i podsjećajući da je smijeh ponekad najbolji lijek.

Jedan zanimljiv detalj sa snimanja svjedoči o predanosti glumačke ekipe da se svaka scena izvede što uvjerljivije. Naime, scena u kojoj Boris pada u jezero snimljena je naknadno, nakon što je veći dio filma već bio gotov, a iako je vani već bilo prilično hladno, iskusni glumac bez problema je pristao na zimsko kupanje. Kako bi se zaštitio od niske temperature vode, Kerekeš je ispod kostima nosio ronilačko odijelo, a rezultat je autentična i komična scena koja je postala jedan od pamtljivijih trenutaka u filmu.

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
kultura Davor Žmegač ljiljana bogojević Nataša Dangubić Ljubomir Kerekeš Miro Gavran htv2 film zabranjeno smijanje

KAUFMANOVO čudo na HRT 3

Večeras gledamo možda najdepresivniji film ikada snimljen: Zašto je ovo remek-djelo opasno gledati

Kada je cijenjeni scenarist Charlie Kaufman odlučio debitirati kao redatelj, stvorio je djelo koje i danas, godinama nakon premijere, slovi kao jedno od najkompleksnijih i emocionalno najiscrpljujućijih filmskih iskustava. "Sinegdoha, New York" nije film koji se gleda, to je film koji se preživljava, a u njegovu središtu je genijalna i potresna uloga pokojnog Philipa Seymoura Hoffmana

Zagreb: Premijerno predstavljanje filma "Nepoznata Zagorka"
Nepoznati detalji o prvoj hrvatskoj novinarki

Projekcija nagrađivanog Večernjakovog filma o Zagorki uvod je u novu premijeru HNK Varaždina

Nakon projekcije filma "Nepoznata Zagorka" na Sceni Večerk u HNK Varaždin, održat će se i razgovor u kojem sudjeluju Paolo Tišljarić, redatelj predstave “Kamen na cesti” čija je premijera u petak, Radmila Kovačević, autorica filma i moderatorica razgovora, Petra Balija, urednica posebnih projekata i video sadržaja Večernjeg lista, Senka Bulić, intendantica HNK Varaždin i Lada Kaštelan, autorica dramatizacije i dramaturginja na predstavi “Kamen na cesti”. Ulaz je slobodan!

The Rip
film inspiriran akcijom iz 2016.

Pravi policajci tuže Matta Damona i Bena Afflecka zbog novog kriminalističkog trilera 'The Rip'

Policajci Jason Smith i Jonathan Santana podnijeli su saveznu tužbu protiv produkcijske kuće Artists Equity, koju su osnovali Damon i Affleck, kao i protiv koproducenta Falco Pictures. U tužbi navode da, premda njihova imena nisu izravno korištena, likovi iz filma sadrže dovoljno specifičnih detalja da ih javnost bez poteškoća poveže sa stvarnim osobama koje su vodile istragu

