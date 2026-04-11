večer Šostakoviča i Mahlera

Zagrebačka filharmonija oduševila Lisinski, najvećim aplauzom nagrađen je mladi njemački violončelist

Zagrebačka filharmonija
Foto: Slavko Midžor/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
11.04.2026.
u 09:08

Zagrebačka filharmonija u petak, 10. travnja 2026., u Velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održala je koncert u sklopu Crvenog ciklusa, donijevši publici večer velikih kontrasta i snažnih emocija uz djela Grażyne Bacewicz, Dmitrija Šostakoviča i Gustava Mahlera.

Pod ravnanjem mladog njemačkog dirigenta Niklasa Benjamina Hoffmanna, orkestar je izveo stilski raznolik program koji je obuhvatio neoklasicističku energiju, virtuoznu solističku izražajnost i monumentalnu simfonijsku formu. Maestro Hoffmann, školovan u Weimaru, koji je debitirao u Londonu uz Londonski simfonijski orkestar te surađivao s umjetnicima poput Sir Simona Rattlea i Antonija Pappana, i ovom je prigodom potvrdio svoj umjetnički autoritet, preciznost i osjećaj za dramaturgiju cjeline.

Koncert je otvoren Uvertirom za orkestar, poljske skladateljice Grażyne Bacewicz, izvedbom koja je istaknula jasnoću forme, ritmičku pokretljivost i bogatu orkestralnu paletu. Zagrebačka filharmonija precizno je oblikovala kontraste između dinamičkih planova i instrumentalnih skupina, naglašavajući specifičan skladateljičin rukopis.

Središnji dio večeri obilježila je interpretacija Koncerta za violončelo br. 1 u Es-duru Dmitrija Šostakoviča, u kojoj je kao solist nastupio mladi njemački violončelist Till Schuler. Njegova tehnička sigurnost, jasno artikulirana fraza i koncentrirana muzikalnost došle su do izražaja u zahtjevnoj solističkoj dionici, uz stabilnu i osjetljivu potporu orkestra. Publika je izvedbu nagradila dugotrajnim pljeskom, istaknuvši snažan dojam ovog nastupa.

Vrhunac večeri bila je Simfonija br. 1 u D-duru Gustava Mahlera, izvedena s naglašenim osjećajem za strukturu i dramaturgiju djela. Interpretacija je obuhvatila širok dinamički raspon – od suptilnih, gotovo komornih odsjeka do snažnih orkestralnih kulminacija – uz jasno profilirane tematske linije i uravnotežen odnos među dionicama.

Zagrebačka filharmonija još je jednom potvrdila svoju umjetničku razinu i interpretacijsku zrelost, dok je suradnja s mladim dirigentom i solistom dodatno naglasila otvorenost prema novim generacijama vrhunskih glazbenika na europskoj sceni.

Koncert je zaključen uz snažan odaziv publike i dugotrajan pljesak, čime je još jedna večer Crvenog ciklusa potvrdila svoju važnost u koncertnom životu grada.

Ključne riječi
kultura Dmitrij Šostakovič Gustav Mahler crveni ciklus koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert glazba Zagrebačka filharmonija

