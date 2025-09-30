Naši Portali
13. International Sound & Film Music Festival

U UNESCO-ov grad glazbe stigli oskarovci nagrađeni za "Titanic" i "Chicago"

13. International Sound & Film Music Festival
Foto: International Sound & Film Music Festival/Facebook
VL
Autor
Hina
30.09.2025.
u 12:16

Od 30. rujna do 6. listopada u Varaždinu će se održati ilot projekt Film & Media Sound Academy te 13. izdanje International Sound & Film Music Festivala. Bogati program festivala najavila je izvršna direktorica ISFMF-a Marijana Glaser, a oduševljenje Varaždinom i ovom inicijativom ne kriju ni trostruki oskarovac Michael Minkler, ni Mark Ulano, koji je primio Oscara za zvuk za film "Titanic"

Varaždin će prvi put biti domaćin dvaju događaja koji povezuju film, zvuk i glazbu - od 30. rujna do 6. listopada održat će se pilot projekt Film & Media Sound Academy (FMSA) te 13. izdanje International Sound & Film Music Festivala (ISFMF), za koji je zaprimljeno 1107 filmova iz 92 zemlje.

Programe je u ponedjeljak, 29. rujna, na konferenciji za novinare predstavila izvršna direktorica ISFMF-a Marijana Glaser te istaknula da festivalski program uključuje projekcije, koncerte, panel rasprave i dodjelu nagrada, uz sudjelovanje brojnih međunarodnih gostiju. "Film & Media Sound Academy, trodnevni je intenzivni edukativni program koji okuplja 20 polaznika iz devet zemalja. Polaznici će imati priliku učiti uz vrhunske predavače i opremu identičnu onoj koja se koristi na najvećim filmskim setovima”, kazala je Glaser.

Gradonačelnik Neven Bosilj podsjetio je da je Varaždin jedini UNESCO-ov grad glazbe u Hrvatskoj. "Ovaj nam se festival zaista dobro uklapa u cijelu koncepciju koju razvijamo, a događanja će se odvijati na četiri lokacije pa će se u petak i subotu u CineStaru moći pogledati svi pristigli filmovi u konkurenciji”, najavio je Bosilj te dodao da će biti prikazani odabrani naslovi iz cijelog svijeta, uz prisutnost autora, skladatelja i dizajnera zvuka.

Program će se održavati i u varaždinskom kazalištu, uz koncert filmske glazbe u petak te subotnju gala večer s proglašenjem pobjednika, kao i na Sveučilištu Sjever gdje će se održavati Akademija, dok će se kongresni dio odvijati u Hotelu Park.

Trostruki oskarovac Michael Minkler, koji je nagrađen za filmove "Chicago", "Dreamgirls" i "Pad crnog jastreba", izjavio je da je vrlo uzbuđen što je došao u Varaždin. "Nisam znao što očekivati, ali moja trenutačna reakcija bila je: 'Kakvo divno mjesto'. Moja je namjera sljedeće godine dovesti ovamo film", rekao je Minkler.

Oskarovac Mark Ulano, nagrađen za zvuk u filmu "Titanic", istaknuo je da bi bilo dobro da se sve ovo razvije u nešto više od festivala, odnosno u stvarni kurikulum i svrhu u Akademiji, kako bi se njihovo iskustvo preoblikovalo u korist za druge. "Ova Akademija nam pruža tu priliku da dajemo, da doprinosimo”, rekao je Ulano.

Ključne riječi
kultura film glazba festival Ozren Glaser International Sound & Film Music Festival

