U UNESCO-ov grad glazbe stigli oskarovci nagrađeni za "Titanic" i "Chicago"

Varaždin će prvi put biti domaćin dvaju događaja koji povezuju film, zvuk i glazbu - od 30. rujna do 6. listopada održat će se pilot projekt Film & Media Sound Academy (FMSA) te 13. izdanje International Sound & Film Music Festivala (ISFMF), za koji je zaprimljeno 1107 filmova iz 92 zemlje.

Programe je u ponedjeljak, 29. rujna, na konferenciji za novinare predstavila izvršna direktorica ISFMF-a Marijana Glaser te istaknula da festivalski program uključuje projekcije, koncerte, panel rasprave i dodjelu nagrada, uz sudjelovanje brojnih međunarodnih gostiju. "Film & Media Sound Academy, trodnevni je intenzivni edukativni program koji okuplja 20 polaznika iz devet zemalja. Polaznici će imati priliku učiti uz vrhunske predavače i opremu identičnu onoj koja se koristi na najvećim filmskim setovima”, kazala je Glaser.

Gradonačelnik Neven Bosilj podsjetio je da je Varaždin jedini UNESCO-ov grad glazbe u Hrvatskoj. "Ovaj nam se festival zaista dobro uklapa u cijelu koncepciju koju razvijamo, a događanja će se odvijati na četiri lokacije pa će se u petak i subotu u CineStaru moći pogledati svi pristigli filmovi u konkurenciji”, najavio je Bosilj te dodao da će biti prikazani odabrani naslovi iz cijelog svijeta, uz prisutnost autora, skladatelja i dizajnera zvuka.

Program će se održavati i u varaždinskom kazalištu, uz koncert filmske glazbe u petak te subotnju gala večer s proglašenjem pobjednika, kao i na Sveučilištu Sjever gdje će se održavati Akademija, dok će se kongresni dio odvijati u Hotelu Park.

Trostruki oskarovac Michael Minkler, koji je nagrađen za filmove "Chicago", "Dreamgirls" i "Pad crnog jastreba", izjavio je da je vrlo uzbuđen što je došao u Varaždin. "Nisam znao što očekivati, ali moja trenutačna reakcija bila je: 'Kakvo divno mjesto'. Moja je namjera sljedeće godine dovesti ovamo film", rekao je Minkler.

Oskarovac Mark Ulano, nagrađen za zvuk u filmu "Titanic", istaknuo je da bi bilo dobro da se sve ovo razvije u nešto više od festivala, odnosno u stvarni kurikulum i svrhu u Akademiji, kako bi se njihovo iskustvo preoblikovalo u korist za druge. "Ova Akademija nam pruža tu priliku da dajemo, da doprinosimo”, rekao je Ulano.