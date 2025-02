Trbušine velike kao obećanje ljudima da će imati bolju budućnost. Doživotna i bezgranična moć na Balkanu je puna kolesterola

Vjekoslav Tadić

Bio sam dio hrvatske ekipe koja je u Maroku dva mjeseca radila scenografiju 'Gladijatora 2'

"Kada je djelo gotovo, popijem kavu, zapalim cigaretu, moj pas i ja to još malo gledamo, nekih pola dana, a onda to stavim negdje sa strane ili u neku kutiju. I nikad to više ne vadim i ne gledam jer vrlo brzo nakon toga dobijem inspiraciju za nešto drugo pa prionem novom poslu", otkriva Vjekoslav Tadić