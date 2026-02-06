Hrvatska je jedina zemlja na svijetu čiji nogometni klub ima svoju operetu

Splitski nogometni klub Hajduk jedini je sportski kolektiv na svijetu koji ima svoju operetu. Djelo "Kraljica lopte" koje bi danas nazivali mjuziklom, skladao je Splićanin, maestro Ivo Tijardović, a inspirirala ga je utakmica u kojoj je deset igrača Hajduka nastupilo kao državna reprezentacija Jugoslavije 28.rujna 1924. godine u Zagrebu protiv reprezentacije Čehoslovačke. DOdatni poticaj za stvaranje jedinstvene operete dali su mu braća Fabijan i Luka Kaliterna.

Opereta "Kraljica lopte" proizvedena je prije stotinu godina, 21. kolovoza 1926. u povodu 15-tog rođendana kluba na Starom placu na improviziranoj pozornici, a u njoj je nastupilo više od sto izvođača. Praizvedbi je prema pisanju tadašnjih foja nazočilo više od tri tisuće gledatelja. Pubici su u uho odmah ušle melodije "To nje ni knedla" i "Ah ta vaša linija" koje je pjevušila s izvođačima.

Maestro Tijardović radnju je smjestio između dva svjetska rata. Prvi čin odvijao se na igralištu pokraj Stare plinare. U drugom činu, nakon što je Hajduk osvojio pehar Lady Alice, odlaze u Kairo. Treći čin vraća radnju u Split i prostorije Hajduka. U najvažniju stvar na svitu, balun ukomponirana je ljubav nogometne zvijezde Slavka i lijepe Splićanke Mile. No, kako to obično biva kod ovakvih priča, njezin otac Niko, inače strogi profesor, ne voli nogomet. Javljaju se nesporazumi, problemi, sukobljavaju se dvije generacije različitih stavova i vrijednosnih kriterija. Maestro Ivo Tijardović prikazuje i čitavu paletu živopisnih likova i karaktera koje krasi tadašnji zdravi splitski humor. Na sceni je tako debeli nogometaš Kiki i mršavi Fifi, engleski admirali i kapetani, kuharica Marženka... Glazba obiluje jazzom i foxtrotom, a autentična priča spaja operetu i balun što se na prvu čini nespojivim. Na praizvedbi na Starom placu 1926. nastupila je petnaestogodišnja Ana Roje, balerina koja je ostvarila svjetsku karijeru.

Poslije devedetijedne godine neizvođenja, "Kraljica lopte" vratila se u Split i to, ni manje ni više nego na Poljud. U sezoni 2016/2017. u organizaciji Studentskog zbora Umjetničke akademije u Splitu, Tijardovićeva opereta izvedena je na poljudskoj ljepotici. Redateljica i potpisnica adaptacije bila je Jelena Bosančić, a izvedbom je dirigirao maestro Hari Zlodre.

U povodu obilježavanja 115. rođendana HNK Hajduk i 100-te obljetnice praizvedbe Tijardovićeve operete, "Kraljica lopte" bit će premijerno izvedena u HNK Split 11. veljače. Postavlja ju mlada redateljica i profesionalna vojnikinja Katarina Grubiša.

Na tiskovnoj konferenciji upriličenoj na velikoj pozornici teatra svi su se pojavili "kostimirani",u odjeći koja se nosila prije stotinu godina, a najveću pozornost izazvala je splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, inače zadužena za kulturu.

- U "Kraljici lopte" isprepliću se sport, kultura i gradski identitet. Ova suradnja HNK Split, Hajduka i Grada pokazuje kako vidimo viziju našeg rada, istaknula je Dorčić.

V.d. intendanta Božo Župić najavio je kako će vjerojatno ovogodišnje Marulićeve dane zatvoriti "Kraljicom lopte", dok je v.d. ravnatelja Opere Frano Barović naglasio kako izvedbom ove operete HNK Split pokazuje ambiciju, hrabrost i snagu vlastite produkcije.

- Ova opereta nam je veliki izazov. Tijardović je napravio nekoliko libreta, a mi smo ostavili prostor i glumcima za istraživanje. Zahtjevne zadatke imali su dramaturg koji potpisuje i adaptaciju libreta Patrik Gregurec, scenograf Kristijan Popović, kostimografkinja Ana Roko, koreografkinja Raffaella de Luca, otkrila je redateljica Grubiša.

Pojašnjavala je kako je bilo teško "dovesti Hajduk na scenu" te kako je velika uloga maestra Davora Kelića koji će dirigirati na premijeri.

- Prvi čin ovog novog uprizorenja Tijardovićevog djela odvija se na Poljudu, drugi čin na Malti, a treći opet u splitu. Likovi su kao iz crrtića, donosimo duh i senzibilitet vremena i prostora od prije 100 godina, veli redateljica.

- Nemamo puno vrhunskih domaćih autora, a jedan od njih svakako je Ivo Tijardović. Ako se mi nećemo brinuti za njega, neće ni nitko drugi, poručuje maestro Davor Kelić .

Zanimljivo je, dodao je, da je Tijardović u partituri napisao mjuzikl te da je u djelo unio valcer i foxstrot koji su u to vrijeme bili iznimno popularni. U "Kraljici lopte pjevači moraju dobro pjevati, ali i glumiti i plesati.

- Tijardović je bio daleko ispred svog vremena, orkestraciju je napisao "debelo", za izvođenje na otvorenom, podvukao je.

Uz orkestar i zbor splitskog teatra, nogometaša Slavka tumačit će Roko Radovan, dok će Mateja Prohasku glumiti i pjevati Pere Eranović. Uloga lijepe Mile povjerena je Nedi Pejković odnosno Tini Matković.

Zbog ogromnog interesa koji u Splitu vlada za gledanje ove operete, a karte su rasprodane u par dana, bit će održana i predpremijera.