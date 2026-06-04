Kraftwerk uoči koncerta u Puli objavio obljetničko izdanje albuma 'Radio-activity'

Legende elektronske glazbe Kraftwerk, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, objavio je obljetničko reizdanje albuma “Radio-activity”, uoči koncerta u pulskoj Areni 28. srpnja u kojoj nastupaju u sklopu velike svjetske turneje.

Peti album “Radio-activity” reizdanje je doživio povodom 50. obljetnice. Istražujući teme komunikacije preko radija i radioaktivnosti, album je eksperimentalniji od prethodnika, sadrži i singl “Radioactivity”, a prvi je s klasičnom Kraftwerk postavom vokala, sintisajzera i elektroničkih perkusija.

Kultni njemački glazbenici trenutno su na svjetskoj MultiMedia turneji u sklopu koje dolaze i u Hrvatsku. Pomno birani nastupi u svjetskim metropolama poput Tokija, Hong Konga ili nadolazeća tri koncerta u svjetski poznatoj Royal Albert Hall dvorani u Londonu donose presjek impresivne karijere.

Dosadašnja setlista uključuje “Computer World”, “It's More Fun to Compute”, “The Man-Machine”, “Autobahn”, “Computer Love”, “The Model”, “Trans-Europe Express”, “Metal on Metal”, “Radioactivity”, “Tour de France”, “La Forme”, “Techno Pop” ili “Musique Non Stop”.

Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno upotpunjuju turneju s novostima, a Multimedia turneja počela je 2012. u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Dijelom performans i dijelom digitalna instalacija, koncert Kraftwerka je audio i tehnološki spektakl uživo.

Presjek kultnih osam albuma prati i pomno odabran vizualni dizajn koji naglašava melodije i donosi posebno koncertno iskustvo predstavljajući skladbe koje su oblikovale modernu glazbu.

Kraftwerk u povijesni amfiteatar donosi elektroničku glazbu, računalne animacije i fuziju koncerta i umjetnosti, što njihove nastupe opisuje kao pravi “Gesamtkunstwerk” - potpuno umjetničko djelo. Na ekskluzivnom sjedećem koncertu Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere koja traje više od pet desetljeća.

Nastupi uživo oslikavaju uvjerenje Ralfa Huettera, osnivača Kraftwerka, kao i cijelog tima o uzajamnom doprinosu strojeva i ljudi. Sa svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima utjecali su na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa, do techna i synth popa. Albumi poput “Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “The Man-Machine” ili “Computer World” upisali su ih u glazbenu povijest.

Pulska Arena bit će savršena lokacija za doživjeti presjek karijere Kraftwerka, kultnih glazbenika elektronske glazbe, najavio je organizator koncerta LAA agencija.