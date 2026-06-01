Večer jazza u čast Matiji Dediću u Lisinskom: Prije koncerta otvara se izložba, a bit će održana i slušaonica

Uz prvu godišnjicu smrti Matije Dedića, Dvorana Lisinski 7. lipnja organizira cjelovečernji program "Matija Dedić – jazz portret", posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz-glazbenika, koji nas je iznenada napustio prošle godine.

Program će se održavati svake godine u Maloj dvorani, uz sudjelovanje njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja koji će Matiji i njegovu nasljeđu iskazivati posebnu počast.

U svojem prvom izdanju, koje se održava u nedjelju, 7. lipnja, program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz-skladatelja i predstavlja dio njegova autorskog jazz-opusa u solo i trio izvedbama njegovim najdražim glazbenim formacijama. Za glazbeno sjećanje odabrane su skladbe koje je on sâm najradije izvodio – odrazi njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti. Među njima su djela u rasponu od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi, u kojima se isprepliću suvremeni jazz, klasika i Matijin autentični rukopis. Skladbe izvode njegovi dugogodišnji suradnici i članovi njegova trija: bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, uz Vasila Hadžimanova, Matijina kolegu i bliskog prijatelja.

"Upravo smo kroz prizmu bliskosti i ljubavi prema Matiji i njegovoj glazbi publici nastojali približiti njegov jazz opus i izričaj koji je bio njegov osnovni habitus, kao skladatelja i izvođača", kaže umjetnička voditeljica programa Tamara Obrovac. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju Male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije autora Ive Dunata i Vedrana Metelka. U isto vrijeme održat će se i slušaonica koju će voditi Davor Hrvoj. Odabrane Matijine skladbe u raznim izvedbama pokazat će njegovu autorsku svestranost i predstaviti ga kao iznimnog pijanista originalne glazbene estetike i raznolikih izvora nadahnuća. U sklopu slušaonice govorit će poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada: Silvije Glojnarić, Hrvoje Galler, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković.