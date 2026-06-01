Novi album Elvisa Stanića iskazuje telepatsku sviračku komunikaciju među članovima AIRes Collectivea

Prije četiri godine, recenzirajući albumu "Inosmnia" napisao sam da je Elvis Stanić "svemirski brod" od gitarista, producenta i aranžera na domaćem i stranom terenu. Jedan od najuspješnijih i najtalentiranijih domaćih glazbenika godinama se kretao raznim žanrovskim smjerovima jazza, a kao uspješan band leader sudjelovao na mnogim značajnim projektima domaćih zvijezda, pjevača i pjevačica.

Imao sam čast pisati bilješku na omotnici njegova prvog albuma "Terra Sacra" iz 1997., a 29 godina kasnije, pred nama je njegov novi album "2 for Tango".

Četiri godine nakon prošle "Inosmnije", pokazuje da Stanić pažljivo promišlja svoje projekte i ne snima brzopleto, te gradi impresivnu diskografsku kolekciju otvorenu novim izazovima. Ovaj puta taj izazov su tango i bossa nova, kao i harmonika, koju sjajno svira, i za koju si je dao zadatak "izvući je iz negativnog konteksta koji ona, nažalost, još uvijek ima na ovim prostorima". U koprodukciji s Ivanom Popeskićem album donosi osam novih autorskih kompozicija Stanića (i obradu tradicionala "Barosz oy Baritza"), koji s lakoćom posvaja i reinterpretira odabrani žanr. S latino utjecajima od Pariza i Španjolske do Brazila i Buenos Airesa, zbog čega se nova postava i zove AIRes Collective, album "2 for Tango" iskazuje međusobnu telepatsku sviračku komunikaciju, izrazito bitnu za "album komunikacije" među podnebljima, žanrovima i kontinentima, kakav "2 for Tango" nedvojbeno jest.

Uz Stanića na harmonici i gitari, Goran Rukovina na kontrabasu, Žiga Kožar na bubnjevima, Leon Brenko na klaviru, Alba Nacinovich na vokalima u nekoliko pjesama (koja je bila vrlo bitan dio prošle "Insomnije"), spojili su elemente francuske šansone, argentinskog tanga i južnoameričkih ritmova prožete mediteranskim senzibilitetom. Na nedavnoj promociji albuma u Vatroslavu Lisinskom Stanić je svirao na jazz harmonici Excelsior, koju je mu je poklonila Naima Balić, supruga pokojnog Dubravka Majnarića, jazz harmonikaša, dugogodišnjeg glavnog urednika u Jugotonu i voditelja radijskih emisija, kojemu je album i posvećen.