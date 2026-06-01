Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"2 for tango"

Novi album Elvisa Stanića iskazuje telepatsku sviračku komunikaciju među članovima AIRes Collectivea

Zagreb: Jazz glazbenik Elvis Stanić
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
01.06.2026.
u 10:29

Na nedavnoj promociji albuma u Vatroslavu Lisinskom Stanić je svirao na jazz harmonici Excelsior, koju je mu je poklonila Naima Balić, supruga pokojnog Dubravka Majnarića, jazz harmonikaša, dugogodišnjeg glavnog urednika u Jugotonu i voditelja radijskih emisija, kojemu je album i posvećen

Prije četiri godine, recenzirajući albumu "Inosmnia" napisao sam da je Elvis Stanić "svemirski brod" od gitarista, producenta i aranžera na domaćem i stranom terenu. Jedan od najuspješnijih i najtalentiranijih domaćih glazbenika godinama se kretao raznim žanrovskim smjerovima jazza, a kao uspješan band leader sudjelovao na mnogim značajnim projektima domaćih zvijezda, pjevača i pjevačica.

Imao sam čast pisati bilješku na omotnici njegova prvog albuma "Terra Sacra" iz 1997., a 29 godina kasnije, pred nama je njegov novi album "2 for Tango".

Četiri godine nakon prošle "Inosmnije", pokazuje da Stanić pažljivo promišlja svoje projekte i ne snima brzopleto, te gradi impresivnu diskografsku kolekciju otvorenu novim izazovima. Ovaj puta taj izazov su tango i bossa nova, kao i harmonika, koju sjajno svira, i za koju si je dao zadatak "izvući je iz negativnog konteksta koji ona, nažalost, još uvijek ima na ovim prostorima". U koprodukciji s Ivanom Popeskićem album donosi osam novih autorskih kompozicija Stanića (i obradu tradicionala "Barosz oy Baritza"), koji s lakoćom posvaja i reinterpretira odabrani žanr. S latino utjecajima od Pariza i Španjolske do Brazila i Buenos Airesa, zbog čega se nova postava i zove AIRes Collective, album "2 for Tango" iskazuje međusobnu telepatsku sviračku komunikaciju, izrazito bitnu za "album komunikacije" među podnebljima, žanrovima i kontinentima, kakav "2 for Tango" nedvojbeno jest.

Album "2 for tango"
Foto: Croatia Records

Uz Stanića na harmonici i gitari, Goran Rukovina na kontrabasu, Žiga Kožar na bubnjevima, Leon Brenko na klaviru, Alba Nacinovich na vokalima u nekoliko pjesama (koja je bila vrlo bitan dio prošle "Insomnije"), spojili su elemente francuske šansone, argentinskog tanga i južnoameričkih ritmova prožete mediteranskim senzibilitetom. Na nedavnoj promociji albuma u Vatroslavu Lisinskom Stanić je svirao na jazz harmonici Excelsior, koju je mu je poklonila Naima Balić, supruga pokojnog Dubravka Majnarića, jazz harmonikaša, dugogodišnjeg glavnog urednika u Jugotonu i voditelja radijskih emisija, kojemu je album i posvećen.

Ključne riječi
kultura harmonika koncertna dvorana Vatroslav Lisinski promocija AIRes Collective glazba album Elvis Stanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gala večer Zagrebačke filharmonije
"Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle"

FOTO Pogledajte tko je sve došao na gala večer u Esplanadu

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Nova sezona zagrebačke filharmonije

Dolazi pijanistička zvijezda Lang Lang, radi se mjuzikl 'Vlak u snijegu' i spektakl ABBA s Frankom Batelić i Damirom Kedžom

Zagrebačka filharmonija priredila je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!