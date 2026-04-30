Žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku zbog sudjelovanja Rusije i Izraela

Čitav žiri Međunarodne umjetničke izložbe Venecijanskog bijenala dao je ostavku, rekli su organizatori u četvrtak, tjedan dana nakon što je to tijelo najavilo da neće dodijeliti nagrade umjetnicima iz Rusije ili Izraela. Bijenale nije naveo razlog za ovaj potez kojim je dramatično eskalirao spor na jednom od najprestižnijih svjetskih događaja suvremene umjetnosti i bacio ga u previranja nekoliko dana prije njegova otvaranja 9. svibnja. Petočlani žiri, na čelu s brazilskom kustosicom Solange Farkas, prošli je tjedan rekao da "u obrani ljudskih prava" neće razmatrati radove iz zemalja čiji se čelnici suočavaju s optužbama na Međunarodnom kaznenom sudu.

Jedine dvije zemlje u pitanju bile su Rusija i Izrael. Sud je izdao naloge za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina u vezi s ratom u Ukrajini i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog rata u Gazi.

Odluka o onemogućavanju dviju nacija naišla je na široke kritike u nekim krugovima, a izraelski umjetnik koji se predstavlja u Veneciji, kipar Belu Simion Fainaru, optužio je žiri za rasnu diskriminaciju i zaprijetio pravnim postupkom. Događaj je u središtu političke i medijske oluje od početka ožujka, kada su organizatori najavili da dopuštaju Rusiji da se vrati na izložbu prvi put od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Talijanska vlada oštro je kritizirala odluku, dok je Europska komisija izjavila da će ukinuti ili obustaviti potporu od 2 milijuna eura ako se ruski paviljon ponovno otvori ove godine.

Direktor Bijenala Pietrangelo Buttafuoco nije podlegao pritisku, rekavši da je festival "prostor suživota za cijeli planet" bez cenzure. Pojačavajući pritisak, ministarstvo kulture u srijedu je poslalo inspektore u Veneciju kako bi prikupili informacije o tome kako je Rusija ponovno primljena, tražeći bilo kakvu birokratsku pogrešku koja bi se mogla iskoristiti za uskraćivanje pozivnice.

Bijenale nije kritizirao žiri zbog bojkota ruskih i izraelskih umjetnika, rekavši da je tijelo, u kojem su bile i Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma i Giovanna Zapperi, djelovao s "punom autonomijom i neovisnošću". Međutim, organizatori su također najavili da će prvi put dopustiti i posjetiteljima da glasaju, uključujući i za Rusiju i Izrael, te da će dodjelu nagrada prebaciti na kraj događaja u studenom, umjesto sljedećeg tjedna. Još nije jasno tko će odabrati dobitnike glavnih nagrada Zlatni i Srebrni lav, niti hoće li se djela iz Izraela i Rusije naći u konkurenciji ili ne.