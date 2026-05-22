Potresni roman o nacističkom projektu proizvodnje 'čiste' djece

Ovih dana na Zagreb Book Festivalu imali smo priliku upoznati belgijsku spisateljicu Caroline de Mulder, čiji je roman "Himmlerove jaslice", u hrvatskom prijevodu Tonke Baričević, izdala naklada OceanMore. Riječ je o romanu koji tematizira stvarnu i posebno potresnu epizodu iz povijesti – projekt Lebensborn (Izvor života), koji su 1935. godine pokrenule nacističke vlasti.

Pod vodstvom zloglasnog šefa SS-a Heinricha Himmlera cilj Lebensborna bio je, gotovo doslovno, "proizvodnja arijevskih beba" i pročišćenje njemačke krvi. Diljem Europe osnovano je četrdesetak institucija u kojima su žene rađale "čistu djecu", ali, u sklopu toga perverznog programa, odvijale su se i otmice stotina tisuća djece iz okupiranih zemalja, a za koje bi nacisti procijenili da odgovaraju njihovim rasnim idealima. Takva djeca dobila bi novi identitet, a zatim su davani na posvajanje njemačkim obiteljima.

Radnja romana smještena je u bavarski dvorac 1944. godine u Heim Hochlandu, rodilištu u kojem se isprepliću sudbine triju likova – nacističke medicinske sestre Helge, mlade Francuskinje Renée i poljskog zatvorenika Mareka. Iako je riječ o fikciji, de Mulder provela je iscrpno istraživanje o toj temi i trudila se, kazala je, svakodnevicu i ambijent tog rodilišta prikazati što je realističnije moguće.

Foto: OceanMore

"Nastojala sam što točnije rekonstruirati povijesni okvir, ali unutar tog okvira moja tri glavna lika potpuno su izmišljena. Povijesni udžbenik prepričava, a roman daje mogućnost da to prepričano osjetite i proživite. Roman povijesti udahnjuje život. Povjesničar ostaje izvan svega, dok je romanopisac usisan – unutar povijesti, unutar, likova i unutar riječi. A upravo u to središte želim uvući i čitatelja", rekla je de Mulder koja nas ovom knjigom suočava s uznemirujućom činjenicom. Ono što danas smatramo apsolutnim zlom nisu činili monstrumi – ili barem ne uvijek – bili su to obični ljudi, oni koji su slušali i slijedili naredbe.