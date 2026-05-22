Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"Himmlerove jaslice"

Potresni roman o nacističkom projektu proizvodnje 'čiste' djece

"Himmlerove jaslice"
OceanMore
VL
Autor
Tia Špero
22.05.2026.
u 09:24

Radnja romana smještena je u bavarski dvorac 1944. godine u Heim Hochlandu, rodilištu u kojem se isprepliću sudbine triju likova – nacističke medicinske sestre Helge, mlade Francuskinje Renée i poljskog zatvorenika Mareka

Ovih dana na Zagreb Book Festivalu imali smo priliku upoznati belgijsku spisateljicu Caroline de Mulder, čiji je roman "Himmlerove jaslice", u hrvatskom prijevodu Tonke Baričević, izdala naklada OceanMore. Riječ je o romanu koji tematizira stvarnu i posebno potresnu epizodu iz povijesti – projekt Lebensborn (Izvor života), koji su 1935. godine pokrenule nacističke vlasti.

Pod vodstvom zloglasnog šefa SS-a Heinricha Himmlera cilj Lebensborna bio je, gotovo doslovno, "proizvodnja arijevskih beba" i pročišćenje njemačke krvi. Diljem Europe osnovano je četrdesetak institucija u kojima su žene rađale "čistu djecu", ali, u sklopu toga perverznog programa, odvijale su se i otmice stotina tisuća djece iz okupiranih zemalja, a za koje bi nacisti procijenili da odgovaraju njihovim rasnim idealima. Takva djeca dobila bi novi identitet, a zatim su davani na posvajanje njemačkim obiteljima.

Radnja romana smještena je u bavarski dvorac 1944. godine u Heim Hochlandu, rodilištu u kojem se isprepliću sudbine triju likova – nacističke medicinske sestre Helge, mlade Francuskinje Renée i poljskog zatvorenika Mareka. Iako je riječ o fikciji, de Mulder provela je iscrpno istraživanje o toj temi i trudila se, kazala je, svakodnevicu i ambijent tog rodilišta prikazati što je realističnije moguće.

"Himmlerove jaslice"
Foto: OceanMore

"Nastojala sam što točnije rekonstruirati povijesni okvir, ali unutar tog okvira moja tri glavna lika potpuno su izmišljena. Povijesni udžbenik prepričava, a roman daje mogućnost da to prepričano osjetite i proživite. Roman povijesti udahnjuje život. Povjesničar ostaje izvan svega, dok je romanopisac usisan – unutar povijesti, unutar, likova i unutar riječi. A upravo u to središte želim uvući i čitatelja", rekla je de Mulder koja nas ovom knjigom suočava s uznemirujućom činjenicom. Ono što danas smatramo apsolutnim zlom nisu činili monstrumi – ili barem ne uvijek – bili su to obični ljudi, oni koji su slušali i slijedili naredbe.

Ključne riječi
kultura Oceanmore roman knjiga himmlerove jaslice Zagreb Book Festival Caroline de mulder

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
09:43 22.05.2026.

Šteta je kaj je taj projekt uništen

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pokrenuta Kulturna iskaznica!

Od danas 18-godišnjacima je dostupno 100 eura za kulturne i medijske sadržaje

Pilot projekt pokrenut je i predstavljen u zagrebačkom HNK 2. Mladi će sredstva s Kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem, sve do svoga 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Mobilnu i web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vaučera te provjeru raspoloživog iznosa na računu izradila je Fina.

Ilustracija
Premium sadržaj
STRAH OD UMJETNE INTELIGENCIJE

UI guta književnost, umjetnost, kreativnost. Ali ima nešto što stroj čitatelju ne može dati – uvid u um drugoga čovjeka

Kako korištenje alata umjetne inteligencije ulazi u mainstream, uz oduševljenje njezinom širokom primjenjivošću i funkcionalnošću, sve se više strahuje kamo nas može odvesti. Prisutna je i, naravno i razumljivo, svojevrsna bojazan o izumiranju određenih profesija, snižavanju cijene rada i gubitku radnih mjesta. O opasnostima, ali i prednostima umjetne inteligencije razgovarali smo s tajnikom Društva hrvatskih književnika Matijom Štahanom te književnikom i računalnim inženjerom Želimirom Perišem

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!